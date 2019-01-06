"С победой, пацаны, красавцы!". Бывший муж Бузовой после финала молодежного ЧМ по хоккею поздравил Россию с победой

Хоккеисты сборной России вечером в воскресенье, 5 января, проиграли финал молодежного чемпионата мира по хоккею команде Канады со счетом 3:4. И после завершения поединка в чешской Остраве произошел курьезный эпизод. В "сториз" бывшего мужа Ольги Бузовой, временно безработного футболиста Дмитрия Тарасова появился скриншот почему-то "победной" трансляции наших с канадцами.

- Пацаны красавцы, с победой! - гласит подпись на фото с эфиром, где радуются победе хоккеисты сборной России.

"Победное" сториз Дмитрия Тарасова.

Незадачливого футболиста тут же "подловили" на том, что он, может быть, не до конца понял что-то. Как это - выиграли канадцы, а поздравления летят в адрес сборной России. Что же такое?

Ответ оказался довольно прост. В 21:00 на "Первом канале" началась прямая видеотрансляция матча Канада - Россия из чешского города Острава. Эти две команды должны были поспорить за победу в финале молодежного чемпионата мира 2020. Но в эту же минуту на канале "Матч ТВ" началась другая трансляция. На главном спортивном канале страны показывали повтор финального матча молодежного чемпионата мира 2011. Та встреча с теплотой в душе постоянно вспоминается нашими болельщиками. Тогда команда Валерия Брагина на льду в Канаде проигрывала по ходу финала со счетом 0:3, но в итоге добилась победы со счетом 5:3.

И вот по ходу поединка не раз у пользователей в соцсетях возникал диссонанс - а почему форма у команд разная? А почему время по-разному идет? А почему Канада выигрывает там 3:0, когда тут - наши выигрывают по ходу матча 3:1 у них?

"Объяснительная" от Дмитрия Тарасова.

Многострадальный футболист Дмитрий Тарасов через несколько минут "удалил" из сториз своего Инстаграма поздравления хоккеистам с победой. Он не знал, что поздравляет с победой команду, которая выиграла молодежный ЧМ-2011.

И написал развернутый ответ:

- Этот неловкий момент, когда проиграл в элиас и одно из условий семьи было выложить старую игру России с Канадой в сториз и поздравить с победой. Жаль, что наши не повторили успех - написал у себя в "сториз" личного Инстаграма Дмитрий Тарасов.

Но над футболистом, который пока что находится без клуба, уже успели пошутить люди в соцсетях.