Спасибо за бой с Канадой, мужики! Россия выиграла серебро молодежного ЧМ по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею в первый выходной 2020 года сыграла финальный матч чемпионата мира. Соперник по решающей игре был отличным - Канада. Такая афиша вызывает интерес в поединках любого уровня.

Команда Валерия Брагина не играла в решающих встречах с финала молодежного первенства мира 2016. Тогда наши уступили в Финляндии со счетом 3:4. А за год до этого 5 января 2015 года в Торонто наши встречались с Канадой и проиграли в драматичном поединке со счетом 4:5. И вот уже четыре года наша молодежка не выходила в финалы чемпионата мира в начале каждого календарного года.

На прошлом турнире россияне были третьими, а канадцы же сенсационно вылетели уже в четвертьфинале урнира. Так что финал для каждой из команд-участниц решающего турнира - это шаг вперед по сравнению с прошлогодним чемпионатом.

Россияне и канадцы уже играли между собой на групповом этапе турнира. И тогда канадская команда была сама не своя - родоначальники хоккея проиграли со счетом 0:6. Так что перед второй игрой они грезили реваншем. Ну а наши тренеры при выборе состава на матч учли прошлую встречу - у нас в воротах с первых минут поединка вратарем поставили Амира Мифтахова. Именно он отстоял "на ноль" в той игре.

Стартовые 20 минут поединка выдались очень равными. Наши сыграли никак не "вторым номером" в битве с канадцами и смотрелись очень хорошо. Однако же на первый перерыв в этой игре команды ушли при счете 0:0 на табло - за 20 минут точных бросков не удалось сделать.

Финал первого периода выдался невероятным. Канадцы последовательно играли с небольшими перерывами аж шесть минут в меньшистве. Но наши не смогли воспользоваться этим шансом и "разыграть" такое вот удаление и лишнего игрока на льду.

И на старте середины матча после наброса Замулы на пятачок классно подставил клюшку Максим Александров. И на 30-й минуте матча россияне вышли вперед - 1:0!

Канада - Россия 0:1. Никита Александров. Финал МЧМ-2020. 05.01.2020.Видео шайбы Никиты Александрова в ворота сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира 2020

Однако буквально тут же сделали "глупость". Сразу двух игроков удалили у нас - сначала был один фол, а потом на отложенном штрафе второй. И канадцы очень быстро разыграли преимущество в двух игроков.

На 33-й минуте Джефф Казенс удачно подставил клюшку после того, как на пятачке сборной России возникла суматоха. Казенс был точен - 1:1.

Канада - Россия 1:1. Дилон Казенс. Финал МЧМ-2020. 05.01.2020.Видео шайбы Дилона Казенса в ворота сборной России в финале МЧМ 2020

Поняв, что сделали откровенную глупость, наши смогли реабилитироваться. На 35-й минуте Григорий Денисенко сыграл отлично на добивании, впихнув шайбу в ворота канадца Хофера и за пять минут до конца второго периода наши вышли вперед - 2:1.

Канада - Россия 1:2. Григорий Денисенко. Финал МЧМ-2020. 05.01.2020.Видео шайбы Григория Денисенко в ворота сборной Канады в финале МЧМ 2020

Однако же в финале второй двадцатиминутки снова было ненужное удаление - Замула дал в челюсть канадцу. Так что последний период мы начали с двухминутного меньшинства. Которое, впрочем, никак не реализовали канадцы.

В третьем периоде сборная Канады долго думала и пыталась понять - как вскрыть оборону сборной России. И Максим Соркин, оказавшись перед защитником и вратарем соперников, положил полевого игрока на колено, и точно метнул шайбу в дальний угол - 3:1 за 11 минут и 13 секунд до конца третьего периода.

Канада - Россия 1:3. Максим Соркин. Финал МЧМ-2020. 05.01.2020.Видео шайбы Максима Соркина в ворота сборной Канады в финале МЧМ 2020

Но через минуту канадцы смогли отыграться. Конор МакМайкл подставил под шайбу удачно свой конек и судьи после перепросмотра этого эпизода засчитали. Итак - к середине третьего периода счет стал 3:2 в пользу сборной России. Ух!

Канада - Россия 2:3. Конор МакМайкл. Финал МЧМ-2020. 05.01.2020.Видео шайбы Конора МакМайкла в ворота сборной России в финале МЧМ 2020

Финальные минуты поединка выдались для болельщиков обеих команд просто невероятно нервными. Никто не знал, кто же одержит победу в финале молодежного чемпионата мира 2020 в поединке с фантастической афишей Канада - Россия.

Канада - Россия 3:3. Барретт Хейтон. Финал МЧМ-2020. 05.01.2020.Видео шайбы Барретта Хейтона в ворота сборной России в финале МЧМ 2020

И после очередного удаления сборной России Хейтон буквально за 10 секунд "разыграл" лишнего, сделав счет равным - 3:3.

Канада - Россия 3:3. Акль Томас. Финал МЧМ-2020. 05.01.2020.Видео шайбы Акля Томаса в ворота сборной России в финале МЧМ-2020

И за 3 минуты 57 секунд до конца матча россияне пропустили четвертую шайбу от Томаса. Не выдержали все-таки напора канадцев - счет стал 3:4 в финале решающего поединка МЧМ-2020.

В финале поединка российская команда после пропущенной четвертой шайбы бросила все силы на то, чтобы отыграться. И штраф наши получили даже за то, что хоккеист сыграл сломанной клюшкой! Не выбросив ее сразу же после того, как сломал. Судьи стали "следить" уже за каждым фолом.