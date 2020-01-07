Названы 10 самых интересных изобретений за 2019 год

Роспатент назвал 10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года, в число которых вошли система обнаружения протечки в контуре ядерного реактора, один из алгоритмов Яндекса и средство для подавления вируса Эбола.

Роспатент собрал топ-10 наиболее интересных изобретений 2019 года, по мнению экспертов ведомства. Большинство из них будут полезны в медицине. Ряд изобретений включают в себя использование новых технологий, например искусственного интеллекта, big data, - передаёт РИА Новости слова представителя Роспатента.

Первое место в рейтинге заняла разработка средства от вируса Эбола. Главным отличием изобретения Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" от существующих методов борьбы с вирусом стала его низкая токсичность.

Второе место занял катализатор для получения моторного топлива из возобновляемого растительного сырья.

Разработанное топливо высокоэкологично, так как получается в первую стадию (то есть снижается степень загрязнения окружающей среды) из сырья растительного происхождения. Кроме того, данное топливо обладает улучшенными низкотемпературными свойствами, благодаря чему его можно использовать в регионах с низким температурным режимом, - уточнили в Роспатенте.

Также в топ-5 наиболее любопытных изобретений эксперты включили средство для удаления из крови белковых комплексов, вызывающих развитие атеросклероза, а также комплекс оказания экстренной помощи для людей, обладающих высоким риском сердечных проблем и микроорганизм, который поможет очищать водоёмы и берег от нефтепродуктов.

В десятку самых интересных изобретений вошли система обнаружения протечки в контуре ядерного реактора, система распознавания широкого спектра символов, основанная на искусственном интеллекте и система определения наиболее оптимального места для банкомата, основанная на технологии big data. Также в рейтинг вошёл алгоритм «Яндекс» на основе машинного обучения, который увеличил точность информирования пользователя, и пенообразователь для тушения возгорания в арктических условиях, созданный «Газпром добыча Ямбург».

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