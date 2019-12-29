2019-12-29T00:11:54+03:00
Спорт

Бой Федор Емельяненко - Куинтон Джексон 29 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция боя турнира Bellator 237

Смешанные единобороства. Бой в рамках шоу Bellator RIZN турнира Bellator 237, Федор Емельяненко - Куинтон Рампейдж Джексон 29 декабря 2019. Прямая онлайн-трансляция боя состоится 29 декабря 2019 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Федор Емельяненко встретится с Куинтоном Джексоном.Федор Емельяненко встретится с Куинтоном Джексоном.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

29 декабря 2019 года в октагон вернется один из самых ярких российских бойцов ММА соверемености. Федор Емельяненко после поражения в бою от американца Райана Бейдера вновь выходит драться. Его соперник - американец Куинтон "Ремпейдж" Джексон. "КП" рассказывает о главных моментах боя Федор Емельяненко - Куинтон Рампейдж Джексон 29 декабря 2019.

Когда пройдет бой Федор Емельяненко - Куинтон Джексон 29 декабря 2019

Бой Федор Емельяненко - Куинтон Джексон состоится утром 29 декабря 2019 года по московскому времени. Начало основного карта боев - с 6:00 по московскому времени.

Время начала боя Федор Емельяненко - Куинтон Джексон 29 декабря 2019

Бой между Федором Емельяненко и Куинтоном Джексоном начнется примерно после 8-00 по московскому времени в японском городе Сайтама 29 декабря 2019 года.

Счет боев Федора Емельяненко и Куинтона Джексона

За свою карьеру Федор Емельяненко выиграл 38 боев, 6 проиграл, 1 призна несостоявшимся. На счету Джексона - 38 побед и 13 поражений.

Прогноз на бой Федор Емельяненко - Куинтон Джексон 29 декабря 2019

Федор Емельяненко одержит победу над Джексоном

Место боя Федор Емельяненко - Куинтон Джексон 29 декабря 2019

Бой Федор Емельяненко - Куинтон Джексон 29 декабря 2019 пройдет в рамках большого турнира Bellator 237 на арене Saitama Super Arena.

Прямая онлайн-трансляция боя Федор Емельяненко - Куинтон Джексон 29 декабря 2019

Проследить за ходом боя Федор Емельяненко - Куинтон Джексон можно будет в прямом эфире канала Матч ТВ, начиная с 6:00 по московскому времени.

Бой Федор Емельяненко - Куинтон Джексон 29 декабря 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
США - Россия 29 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча молодежного чемпионата мира по хоккею
Хоккей, матч США - Россия 29 декабря. Прямая онлайн-трансляция состоится 29 декабря 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч молодежного чемпионата мира по хоккею
Чемпионат России по фигурному катанию 2020. Женщины. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция
Смогут ли Медведева и Туктамышева попасть в сборную России? Следим в онлайн-трансляции за фигуристками в произвольной программе Чемпионата России 2020 в Красноярске [видео]
Россия - Канада 28 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча молодежного чемпионата мира по хоккею
Хоккей, матч Россия - Канада 28 декабря. Прямая онлайн-трансляция состоится 28 декабря 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч молодежного чемпионата мира по хоккею [видео]
Новости 24
Киевский суд отпустил трех бойцов "Беркута", обвиняемых по делу о "евромайдане"
Путин утвердил механизмы расселения аварийных домов
В Госдуме отреагировали на заявление Украины о "Северном потоке-2"
Путин подписал закон о выделении отдельных камер в СИЗО беременным и женщинам с детьми
Радикалы заблокировали СИЗО в Киеве, чтобы сорвать обмен задержанными в Донбассом
Меган Маркл и принца Гарри не пустили в ресторан в Канаде
В США разбился легкомоторный самолет с шестью людьми на борту
Обмен задержанных между Донбассом и Киевом пройдет без участия журналистов
Московские власти объяснили, откуда на Тверской улице появился снег
Путин подписал закон о штрафах для спекулянтов за перепродажу театральных билетов
Роналду вновь признали самым дорогим инстаграм блогером мира
Британцы случайно выбросили коробку с деньгами умершего родственника
Президент подписал закон о единой электронной очереди в детские сады
Последняя в 2019 году акция «желтых жилетов» в Париже переросла в беспорядки
Помпео прилетел на аивабазу в Ирак с необъявленным визитом
Закон о виноделии: Производители будут обязаны указывать место и год сбора урожая винограда
Путин подписал закон о возвращении курилок в аэропорты
"Она сегодня не сделала свое". Тарасова - о выступлении Трусовой на чемпионате России в Красноярске
"Два акселя, один краше другого". Косторная проиграла Щербаковой, но Татьяна Тарасова довольна прокатом Алены
Президент подписал закон о ввозе в Россию незарегистрированных лекарств
"Это просто невозможно! Она такая легкая и невесомая". Тарасова осталась в восторге от проката Щербаковой на чемпионате России
Во Франции подросток убил крестом священника-педофила
"Снятие Медведевой повлияло на катание Лизы": Тарасова оценила прокат Туктамышевой в Красноярске
Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда
В России нашли двойника Дженнифер Лопес