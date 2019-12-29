Бой Федор Емельяненко - Куинтон Джексон 29 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция боя турнира Bellator 237

29 декабря 2019 года в октагон вернется один из самых ярких российских бойцов ММА соверемености. Федор Емельяненко после поражения в бою от американца Райана Бейдера вновь выходит драться. Его соперник - американец Куинтон "Ремпейдж" Джексон. "КП" рассказывает о главных моментах боя Федор Емельяненко - Куинтон Рампейдж Джексон 29 декабря 2019.

Когда пройдет бой Федор Емельяненко - Куинтон Джексон 29 декабря 2019

Бой Федор Емельяненко - Куинтон Джексон состоится утром 29 декабря 2019 года по московскому времени. Начало основного карта боев - с 6:00 по московскому времени.

Время начала боя Федор Емельяненко - Куинтон Джексон 29 декабря 2019

Бой между Федором Емельяненко и Куинтоном Джексоном начнется примерно после 8-00 по московскому времени в японском городе Сайтама 29 декабря 2019 года.

Счет боев Федора Емельяненко и Куинтона Джексона

За свою карьеру Федор Емельяненко выиграл 38 боев, 6 проиграл, 1 призна несостоявшимся. На счету Джексона - 38 побед и 13 поражений.

Прогноз на бой Федор Емельяненко - Куинтон Джексон 29 декабря 2019

Федор Емельяненко одержит победу над Джексоном

Место боя Федор Емельяненко - Куинтон Джексон 29 декабря 2019

Бой Федор Емельяненко - Куинтон Джексон 29 декабря 2019 пройдет в рамках большого турнира Bellator 237 на арене Saitama Super Arena.

Прямая онлайн-трансляция боя Федор Емельяненко - Куинтон Джексон 29 декабря 2019

Проследить за ходом боя Федор Емельяненко - Куинтон Джексон можно будет в прямом эфире канала Матч ТВ, начиная с 6:00 по московскому времени.