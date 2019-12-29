2019-12-29T08:51:48+03:00
Спорт

Федор Емельяненко победил нокаутом в первом раунде американца Куинтона Джексона

Поединок "последнего императора" продолжался не очень долго в октагоне в японской Сайтаме
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Федор Емельяненко подрался с Куинтоном Джексоном.Федор Емельяненко подрался с Куинтоном Джексоном.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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29 декабря в городе Сайтама прошел первый в истории промоушена Bellator турнир на территории Японии. Главным боем большого вечера схваток стала встреча россиянина Федора Емельяненко и американца Куинтона "Ремпейджа" Джексона. Большую часть своих ярких боев оба спортсмена провели как раз в Японии. А Сайтама - особое место для Федора Емельяненко. Он еще никогда не проигрывал здесь. А его соперник - известный специалист по нокаутам.

Американец перед боем с Емельяненко отметился немалым количеством фраз. На одной из последних пресс-конференций перед схваткой он сказал:

- На самом деле, я открыл для себя, что сам рушу свою сексуальную жизнь, потому что во время секса я думал только о Федоре.

Вот таков был настрой Джексона на бой против Федора Емельяненко.

А вот Федор Емельяненко был как всегда уверен в себе и подчеркнуто скромен:

- Прошла официальная церемония взвешивания. Завтра бой. Прошу ваших святых молитв, - написал Емельяненко за сутки до боя с американцем в личном Инстаграме после того, как выяснилось, что он на 11,11 килограмма легче своего соперника.

Но оценивая свои возможности перед боем против Джексона, Федор сказал:

- Самое опасное в нем — то, что может прилететь там, где не ждешь. Как стоя, так и лежа. Знаю, что он нокаутер, у него тяжелый удар, также в партере он очень хорошо себя чувствует.

Но в целом же, Емельяненко отметил родственность его путей с соперником:

- Наши карьеры с Рампейджем шли параллельно, он тоже выступал в Японии, был и по сегодняшний день остается очень известным бойцом здесь, он много бился в Америке.

В итоге схватка Федора Емельяненко и Куинтона Джексона продолжалась не очень долго. В середине первого раунда россиянин отправил в нокаут своего соперника. И это - чистая победа Емельяненко. И победив американца, россиянин поднял флаг в Японии. Для Емельяненко это - 15-я победа нокаутом в карьере.

После завершения схватки Федор Емельяненко прямо в октагоне заявил:

- Я очень рад, что сегодня вновь мы одержали победу и мне удалось порадовать вас, дорогие фанаты. Именно здесь в Японии случилось мое становление как бойца. Тут я завоевал вашу любовь и сегодня рад немножко порадовать вас еще раз. Но моя карьера завершается, и я хочу поклониться всем, кто молился за меня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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