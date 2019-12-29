Премьера «Золушки» Плющенко: Липницкая в летающей карете, дочка Началовой и наследники Киркорова

Дух захватывает, когда на льду столько легендарных спортсменов: самый титулованный российский фигурист-одиночник, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, олимпийские чемпионки Юлия Липницкая (та самая девочка в красном пальто, выступление которой на Олимпиаде расторгало до слез Спилберга) и Аделина Сотникова. В этом году Евгений Плющенко и его супруга (и по совместительству бессменный продюсер всех его спектаклей) Яна Рудковская представили ледовое шоу-балет «Золушка» в постановке легенды Большого театра Сергея Филина.

Фигуристы-одиночники Плющенко и Липницкая испытали себя в парном катанииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не трудно догадаться, что в роли принца выступил Евгений Плющенко. А Золушку сыграла Юля Липницкая, которая поразила зрителей эффектным танцем в летающей карете.

Золушка Юля ЛипницкаяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аделина Сотникова (на фото она в белом платье) исполнила роль феи.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пришлось полетать и Аделине Сотниковой. Чемпионка перевоплотилась в фею и тоже имела успех, показав сложнейший трюк, взмыв над ареной на шесте. 6-летний Александр Плющенко по доброй традиции поучаствовал в шоу своего отца. У малыша было несколько выездов на лёд. На одном из них Плющенко-младший синхронно с отцом показывал эффектные вращения. На премьере, кстати, пел крестный «Гном Гномыча» (так называется страница Саши в Инстаграме- Ред.) Дима Билан.

6-летний Саша Плющенко мечтает повторить карьеру отца-чемпионаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А в партере за Сашу Плющенко болели дедушка с бабушкой и средний брат Коля.

-Наше шоу рассчитано на обзор 360 градусов: лед опоясывают балетные сцены и помосты, стирая границы между танцем и фигурным катанием, - рассказывает Яна Рудковская. - «Золушка» сложная для постановки сказка, поскольку там мало действий. Поэтому мы решили сделать путешествие по сказкам. Принц в поисках Золушки попадает в «Красную шапочку», потом в «Белоснежку» и даже в «Русалочку».

Эффектные декорации шоуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Огромный синий медведь двигался по льдуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Наша задача - привлечь как можно больше детей к спорту. Хочется, чтобы посмотрев мое шоу, детишки пришли заниматься фигурным катанием, - объясняет Евгений Плющенко. - По всему миру очень много шоу. Мы стараемся делать свое шоу и не засматриваться на другие (смеётся).

Евгений с семьей - женой Яной и сыном СашейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В звёздном партере зрители разглядели футболиста и бывшего мужа покойной Юлии Началовой Евгения Алдонина с женой, сыном и дочерью Верой.

Дочь Юлии Началовой Вера с отцом и братомФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Там же замечена и певица Алсу, актриса Олеся Судзиловская, дети футболиста Аршавина, музыкант Влад Рамм и другие. А Филипп Киркоров привез на сказку семью в полном составе: сына Мартина, дочь Аллу-Викторию, тетю Мари, дядю Харри и отца Бедроса.

Филипп Киркоров с 8-летней Аллой-Викторией и 7-летним МартиномФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

87-летний Бедрос Киркоров приготовил для продюсера шоу Яны Рудковской шикарный букет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оценить шоу пришли певица Алсу и теледива Елена ЛетучаяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юная модель, покорившая мировые подиумы, Алиса Брострем пришла на «Золушку» со своей мамой АннойФото: Личный архив