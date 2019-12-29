Фэн-шуй на январь 2020 года: благоприятные и неблагоприятные даты

1 января, среда

Воздерживаемся от бурной деловой активности. Этот день про другое - про встречи, любовь, дружбу, уютные посиделки. Планируйте совместные прогулки с друзьями или поход в театр, на концерт. Помните: только радость и положительные эмоции.

Часы удачи: с 13.00 до 20.00.

2 января, четверг

Вообще-то весьма неплохой день для самых разных начинаний, эффект которых рассчитан на продолжительное время и стабильность.

Романтические знакомства этого дня могут перерасти в нечто большее.

Часы удачи: с 8.00 до 14.00.

3 января, пятница

Обязательно проведите время со старшими членами семьи. Постарайтесь выслушать и помочь.

Хороший момент для совершения крупных покупок - техники, недвижимости.

Часы удачи: с 13.00 до 21.00.

4 января, суббота

Следует воздержаться от начала каких бы то ни было дел. Только семейные, хозяйственные и домашние хлопоты. Готовим, общаемся, делаем уборку и строим грандиозные планы на будущее. Ну и не забываем завершить начатое.

Часы удачи: с 12.00 до 17.00.

5 января, воскресенье

Не самое лучшее воскресенье. Дух скандала витает в воздухе. Велика вероятность размолвок с близкими. Кроме того, сейчас необходимо свести к минимуму потенциально опасные занятия.

Часы удачи: с 8.00 до 15.00.

6 января, понедельник

День под знаком самосовершенствования. Информация будет усваиваться лучше, чем в другие дни, да качественнее. Следует помнить, что все начатое сейчас, необходимо довести до логического завершения. Не распыляйте внимание, лучше, чтобы цель была одна.

Часы удачи: с 9.00 до 15.00.

7 января, вторник

Несмотря на то, что в целом это очень удачный день. Посвятить его лучше не работе, а отдыху. Именно сейчас удастся сделать запас добрых эмоций и положительной энергии. А они вскоре очень пригодятся.

Часы удачи: с 8.00 до 17.00.

8 января, среда

Процедуры, направленные на оздоровление, омоложение и расслабление имеют сейчас особый эффект. Так что постарайтесь в череде повседневных забот изыскать время для того, чтобы заняться собой.

Удачный день для принятия решений, а также для того, чтобы завязать новые деловые связи.

Часы удачи: с 11.00 до 15.00.

9 января, четверг

Время, когда нужно начинать движение к глобальной цели. Убедитесь, что все подготовлено и продумано для мелочей. Будет обидно, если большой проект сорвется из-за мелкой недоработки. Если в деле заняты сторонние помощники их работу тоже стоит держать под контролем.

Часы удачи: с 14.00 до 19.00.

10 января, пятница

В этот день вероятны судьбоносные встречи. Внимательнее приглядывайтесь к собеседникам. Они вам в любом случае пригодятся — будь то деловые связи, или же личное общение.

Идеальный момент для того, чтобы договориться о чем-то. Но для принятия окончательных решений лучше выждать еще несколько дней.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

11 января, суббота

Необычный день. Он для домашних хлопот, привычных дел и обязанностей. И на этом поле вы достигните немало. А вот для постижения нового и неизвестного, пока не время.

По возможности стоит опасаться потенциально опасных видов спорта — есть риск получить травму.

Часы удачи: с 11.00 до 16.00.

12 января, воскресенье

Утро можно провести ленясь, все равно особой работы в это время не выйдет. Большая часть энергии и сил уйдет на то, чтобы справиться с отвлекающими факторами.

А вот вторая половина дня характеризуется особой концентрацией. Если есть дела, требующие логики и концентрации, не откладывайте их в долгий ящик.

Часы удачи: с 16.00 до 20.00.

13 января, понедельник

Время навести порядок. Эта фраза относится абсолютно ко всем сферам нашей жизни. Следует упорядочить свои мысли и планы, а также навести чистоту в шкафах и в самых дальних углах. Положительная энергия не придет туда, где лежит слой пыли!

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

14 января, вторник

Фэн-шуй предостерегает от денежных трат. Покупки, сделанные сейчас, разочаруют почти сразу же. А вот на работе удастся сделать довольно много, если, конечно, не потратить время на праздные разговоры и сплетни с коллегами.

Часы удачи: с 8.00 до 13.00.

15 января, среда

К делам только с чистым сердцем и добрыми помыслами. Благоприятный момент для того, чтобы проводить разного рода ревизию, подсчеты. Помните, то, что вы хотите видеть в изобилии, должно всегда находиться под контролем!

Следует отказаться от жирной пищи и сладостей. Промахи с питанием сейчас могут иметь плачевные последствия.

Часы удачи: с 11.00 до 16.00.

16 января, четверг

Время красоты и заботы о себе любимом. Смена имиджа, обновление гардероба внесут в жизнь необходимую струю свежей энергии. А это то, что сейчас всем необходимо.

Благоприятный момент и для того, чтобы отправиться в путешествие.

Часы удачи: с 8.00 до 15.00.

17 января, пятница

Обязательно нужно пообщаться с родными и близкими. Узнать об их новостях, проблемах, чаяниях. Конечно, лучше увидеться лично. Если это невозможно, пообщайтесь по телефону.

Важные дела оставьте на вечер. Сегодня он «мудренее утра».

Часы удачи: с 17.00 до 20.00.

18 января, суббота

Нейтральный день. Он не принесет разочарований, но и успехами не порадует. Посему, можно побездельничать и целый день читать книгу. Постарайтесь выбирать полезные для души занятия.

Из подходящих дел — творчество, прогулки на свежем воздухе и разговоры с друзьями.

Часы удачи: с 12.00 до 13.00.

19 января, воскресенье

День обостренных чувств. Не нужно сегодня выяснять отношения и уж тем более рвать их.

Постарайтесь не переживать и не вступать в споры. Лучше со всем соглашаться даже, если ваша позиция в корне отличается от визави. И нервы сохраните, и хорошие отношения.

Часы удачи: с 17.00 до 19.00.

20 января, понедельник

Не рекомендуется приниматься за дела, связанные с переменой мест, путешествиями, переездами. Противопоказано переходить с одного места работы на другое. В противном случае, карьера не будет удачной.

Часы удачи: с 10.00 до 12.00.

21 января, вторник

Весьма удачный день для множества самых разных начинаний. Фэн-шуй обещает легкий старт, развитие и завершение дел без проволочек. Обнаружится немало людей, готовых прийти на помощь. Не стоит игнорировать их инициативу.

Часы удачи: с 11.00 до 17.00.

22 января, среда

Увы, далеко не все сегодня сложится удачно. Но проекты, связанные с логикой, точностью и кропотливостью — точно ждет успех. В остальном же лучше не приступать к новому, а навести порядок в текущих делах, закончить то, что необходимо.

Часы удачи: с 16.00 до 19.00.

23 января, четверг

В этот день стоит приступать к тем делам, которые в перспективе должны приносить прибыль, богатство. Этот день привлекает доход, барыши.

Стоит также изучить свои траты и подумать, куда можно вложить средства. Для инвестиций — отличный период.

Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

24 января, пятница

Фэн-шуй несет запрет на переезды, а также на помолвки и свадьбы. Считается, что если не последовать этому предупреждению, совместная жизнь может быть суетливой и очень нервной. Зато в этот день хорошо исправлять «неполадки» в личной жизни», мириться.

Часы удачи: с 8.00 до 14.00.

25 января, суббота

День несет магические свойства. Если чего-то сильно пожелать сейчас, оно должно исполниться. Именно поэтому стоит быть весьма осторожным в своих мечтах.

Дела, начатые сейчас, скорее всего, станут удачными и принесут неплохой доход.

Часы удачи: с 10.00 до 17.00.

26 января, воскресенье

Не нужно планировать многое. День не из тех, когда следует брать быка за рога. Сосредоточьтесь на одной цели и постепенно двигайтесь к ней. Однако лучше будет отдохнуть, ибо на пути стоит множество препон, обходить которые просто не будет сил.

Часы удачи: с 8.00 до 10.00.

27 января, понедельник

Увы, это не тот понедельник, когда следует начинать все новое, интересное и важное. Грандиозные планы строим на завтра. А сегодня период активной подготовки. И тут важно не оплошать, ведь от того, как подготовишься, будет зависеть очень многое.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.

28 января, вторник

Отличный день. Сейчас идеальный день для решения финансовых вопросов, квартирных. Для знакомств и переговоров.

Правда фэн-шуй предостерегает от посещения мест с негативной энергией — больниц, кладбищ, судов.

Часы удачи: с 11.00 до 18.00.

29 января, среда

День под знаком разрушения. Не пытайтесь наладить с кем-то связи, помириться, завязать новые знакомства — это обречено на провал.

Куда как лучше будет заняться рутиной. Впрочем, если вы хотите обратного - прекратить с кем-то общение — самое время!

Часы удачи: с 12.00 до 14.00.

30 января, четверг

Нейтральный день. Звезд с неба не будет, зато удастся справиться с массой дел, которые по ощущениям тянулись вечно. Сложного не планируйте, обойдитесь простыми и привычными занятиями. Кроме того, сегодня можно договориться с начальством о повышении или премии.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

31 января, пятница

Удачная дата для проведения переговоров, совещаний и «мозговых штурмов». Сила — в коллективном разуме и он не подведет.

Для тех, кто мечтает вести здоровый образ жизни — отличный момент для старта. Сейчас все благоволит к укоренению новых полезных привычек.

Часы удачи: с 8.00 до 16.00.