Постоянно говори «Я стану богатым» и много работай: пять советов от бизнес-гуру, которые сделают вас эффективными

Саморазвитие превратилось в моду. Все вокруг стали успешными, добиваются личностного роста, бегают триатлоны и совершают бизнес-подвиги. При этом не забывают хвастаться этим в социальных сетях. И даже учить уму-разуму других. Корреспондент «Комсомолки» не уберег себя и заразился повальным вирусом.

1. ПРИВЫКАЙ К БОЛЬШИМ ДЕНЬГАМ

- Ты что, купил еще 10 книг про эффективность? А первые 100 уже прочитал? - На днях именно так меня троллила жена, когда я приволок домой рюкзак, набитый бизнес-книжками.

Исследований, как стать богатым и знаменитым, и раньше было много. А сейчас просто завались. Их пишут и знаменитые бизнесмены, и популярные коучи типа Тони Роббинса, и малоизвестные писатели, которые побеседовали с парочкой миллионеров, но уже считают, что знают об успехе все.

В большинстве книжек одни и те же советы. Пейте стакан воды утром и не заглядывайте в смартфон за час до сна. Занимайтесь спортом, много работайте, меньше болтайте с коллегами о пустяках и полностью откажитесь от социальных сетей. Ах да, не забывайте мыслить позитивно, ставить амбициозные цели и... привыкать к тому, что вы уже богаты.

«Возьмите все наличные деньги, которые у вас есть, и носите их с собой. Вам надо привыкнуть к постоянным деньгам, не опасаясь, что их могут украсть, что вы их потратите или потеряете. Если вы не сможете спокойно и уверенно обращаться с деньгами, и большими, и небольшими, вы никогда не станете богатым», - такое упражнение придумал Саидмурод Давлатов, автор книги «Стать богатым может каждый».

- Скептик «КП»: «Если этому совету последуют все соотечественники автора (он из Таджикистана), отдельные московские полицейские точно разбогатеют».

2. СТАВЬ ЦЕЛЬ, МЕЧТАЙ, ВИЗУАЛИЗИРУЙ

Перво-наперво все авторы рекомендуют поставить цель. Такую, к которой хотелось бы стремиться. И самое главное - мечту нужно визуализировать. То есть закрыть глаза и представить себя за рулем кабриолета или в мягком кресле у камина в своем загородном доме.

- Кто-то верит в визуализацию, а кто-то считает ее шарлатанством. Но все люди со сверхрезультатами, с которыми я общался, говорят одно и то же. Как они тысячи раз видели тот результат, к которому сейчас пришли. Визуализация - важная вещь. Нужно мечтать в подробностях, с эмоциями, и это дает результат, - говорит известный предприниматель Оскар Хартманн.

Спросите рублевских риэлторов и дилеров премиальных марок авто. Они вам расскажут десятки историй про семейные пары, которые, наслушавшись разных гуру, путешествуют по загородным домам и автосалонам в Барвихе лишь для того, чтобы ощутить себя в роскошных интерьерах.

К слову, другие авторы предлагают визуализировать не цель, а путь к ней.

«Представьте, как вы просыпаетесь в пять часов утра, полные энтузиазма и в хорошем настроении. Вскакиваете с постели - без колебаний, без слабоволия - сама целеустремленность...» - пишет Эрик Бертран Ларссен, автор книги «На пределе. Неделя без жалости к себе».

- Скептик «КП»: «Стандартная ошибка выжившего (логическая ловушка, когда в расчет принимаются только истории успеха). Людей, которые следуют этому правилу, миллионы, а миллионерами из них стали единицы».

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

3. РАБОТАЙ ДО СЕДЬМОГО ПОТА

Ларссен - культовый писатель. Он ввел целое понятие «адская неделя». Предлагает прожить семь дней на пределе своих возможностей. Убрать страхи, плохое настроение, лень и прочие отговорки. И в конце концов стать суперэффективным мегачеловеком, которым вы давно хотели стать.

«Адская неделя должна стать неделей действий! Решитесь на трудный телефонный разговор с обозленным клиентом. Начните заботиться о своем здоровье так, как обещаете уже целую вечность. Возьмитесь за проект, который долго откладывали. И вы успешно завершите все дела, затратив гораздо меньше усилий, чем вам казалось. Прокрастинация не только мешает завершить начатое, она тянет из вас энергию. Бездеятельность ведет к стрессу. Этого мы и будем избегать в течение недели», - пишет Ларссен.

У тех, кто испытал на себе адскую неделю, двоякие чувства. Кто-то прошел ее до конца и почувствовал, что он теперь горы свернет. Кто-то на третий день понял, что не тянет, и завязал с экспериментом. Лично я после бессонной ночи с четверга на пятницу (это одно из условий эксперимента) соображать не мог в принципе, а потом еще и заболел на целую неделю. Поэтому решил, что дальше совершать подобные трудовые подвиги я не готов. Даже для выхода из мифической зоны комфорта.

- Скептик «КП»: «Если следовать приведенным выше советам, то медики и учителя должны быть самыми богатыми людьми. Как говорится, больше всех в колхозе работала лошадь. Но председателем она так и не стала».

4. НЕ ЗАБЫВАЙ ОБ ОТДЫХЕ

Этот совет мне нравится больше всего. Чтобы энергично работать, нужно эту энергию накапливать. То есть подзаряжать личные батарейки после и даже во время работы.

«У каждого человека есть определенный уровень энергии. Она заполняет наш внутренний бассейн. И есть две трубы. Из одной вода вытекает - это та энергия, которую мы отдаем. Из другой вода в бассейн втекает - это то, что мы берем от мира. Если диаметр первой больше, чем диаметр второй, рано или поздно энергия закончится», - пишет бизнес-тренер Максим Батырев в книге «45 татуировок личности. Правила моей жизни».

Другими словами, долго и упорно работать - это правильно. Но нет смысла трудиться по 12 - 14 часов без перерыва. Это только истощает. Каждые полтора-два часа старайтесь отвлекаться как минимум на 15 минут. Обед, небольшие прогулки, перекур, дневной сон, фитнес. А когда закончили проект - вознаградите себя курсом массажа или недельным отдыхом, советует бизнес-тренер.

- Скептик «КП»: «Так и вижу, как я предлагаю своему начальнику делать перерывы на сон и фитнес во время рабочего дня. Рассказываю про лучшие практики Гугла и Яндекса, а он такой: «Хватит трындеть, копай дальше».

5. ПРАВИЛЬНО ПИТАЙСЯ

Мы - то, что мы едим. И пьем. Поэтому, чтобы быть эффективным как можно дольше, нужно позаботиться о качественном топливе. Например, сократить потребление сладкой, соленой и жареной пищи.

«Физическая энергия - это фундамент, - пишут Джим Лоэр и Тони Шварц, авторы книги «Жизнь на полной мощности». - Пять или шесть приемов низкокалорийной, но питательной пищи обеспечивают постоянный приток энергии. Чтобы максимально увеличить емкость запасов физической энергии, нужно избегать как чувства голода, так и чувства пресыщения».

С напитками та же история. Да, можно временно поднять себе продуктивность, выпив чашку кофе или банку энергетика. Но потом вас непременно ждет упадок сил.

«Если вы пьете кофе, то берете энергию взаймы у сегодняшнего дня. А если алкоголь, то у завтрашнего», - пишет Крис Бэйли, автор книги «Мой продуктивный год».

- Скептик «КП»: «То есть если пить горькую каждый день, то можно каждый день занимать энергию у завтра и никогда не отдавать? А это мысль!»

АНЕКДОТ В ТЕМУ

- Какие ресурсы вы используете для саморазвития?

- В основном грабли.

ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

А вдруг все это и правда работает?

Над книгами по мотивации и личной эффективности принято смеяться. Мол, авторы с апломбом преподносят банальные истины, которые давно известны. Некоторые перебарщивают с научными выкладками, а кое-кто самовлюбленно описывает свои подвиги. Но и полезного в такого рода книжках тоже немало. Все знают, что нужно правильно питаться, но кто это делает на самом деле?! Одно дело - прочитать, совсем другое - применить.

Прежде чем смеяться и говорить, что такие книги бессмысленны, просто вспомните, соблюдаете ли вы написанные в них рекомендации. Рано встаете? Бегаете по утрам? Ставите цели? Много работаете? Мало пьете? Визуализируете? Медитируете? Вот сначала сделайте все это, а потом уже судите. Как правильно написал в своей книге Максим Батырев: «Человек не имеет права жаловаться на жизнь, пока не сделал простое упражнение - ППЖ («Просто подними ж...у»). Можем вместе проверить в следующем году. С наступающим!