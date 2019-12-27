2019-12-27T13:12:27+03:00
Политика

«Я научу его истории»: Поклонская разнесла мэра Херсона за оскорбления России

Депутат пообещала отправить украинскому чиновнику правильный учебник
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Наталья Поклонская на радио`Комсомольская правда`.Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Наталья Поклонская на радио`Комсомольская правда`.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
Изменить размер текста:

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила мэру Херсона Владимиру Николаенко. Он заявил, что "исконные российские территории — это болота под Москвой". Поклонская пообещала отправить ему учебник по истории.

- Пусть почитает, займется хоть чем-то полезным, - сказала Поклонская. - Те земли, о которых идет речь, были пустующими. Там проходили разные кочевые племена. Там никогда не было постоянного народа.

Депутат напомнила, что только благодаря Российской империи эти земли удалось обжить. По ее словам, как раз русские люди принесли туда мир, остановив коварство и жестокость. Но все испортилось с приходом большевиков.

- Уже дедушка Ленин после революции 1917-го прирезал эти земли к Украине. Чтобы там было индустриальное развитие — добыча угля, сельское хозяйство. Благодаря большевикам мы получили национальные проблемы в Украине. Вплоть до Майдана и войны в Донбассе, - отметила Поклонская.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На месте крушения самолета в Алма-Ате нашли бортовые самописцы
Песков опроверг слухи о том, что взрыв в Магнитогорске был терактом
Орешкин оценил инвестиционную привлекательность России на мировом рынке
Украина взыскала первый штраф за полет над территорией Крыма
Максим Орешкин назвал самую большую угрозу для экономики России
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров десятилетия
В Мексике найден неизвестный дворец майя
Глава РУСАДА Юрий Ганус отправил WADA письмо о несогласии с санкциями
Эксперт рассказал с какими трудностями может столкнуться Киев при транзите российского газа
Причина крушения самолета в Алма-Ате в Казахстане: у следствия две версии
Лавров назвал причину введения санкций против "Северного потока-2"
В Подмосковье школьница умерла в бассейне в свой день рождения
В разбившемся в Казахстане самолете были иностранцы
Эксперт уверен, что получение номеров в автосалонах поможет избежать коррупции
Президент Казахстана объявил 28 декабря днем траура
"Россия - это смерть": Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Пассажиры рассказали о происшествии с самолетом «Москва-Самара» в Шереметьево