"Россия - это смерть": Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях

СЕГОДНЯ 10:37 2019-12-27T10:38:02+03:00

Владимир Николаенко заявил, что наша страна владеет лишь "болотами под Москвой", остальное якобы было украдено

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Мэр Херсона Владимир Николаенко считает, что исконные русские земли — это болота под Москвой, а Причерноморье не имеет отношения к России никакого отношения.

Таким образом он прокомментировал сказанное президентом РФ Владимиром Путиным во время большой пресс-конференции. Глава государства раскритиковал решение Владимира Ильича Ленина о передаче УССР "исконно русских территорий", которые не имели к Украине никакого отношения.

"Исконные российские территории — это болота под Москвой. Все остальное — это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварства", - приводятся слова мэра на сайте Херсона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750714" frameborder="0"></iframe> Самые яркие фразы Путина на большой пресс-конференции 2019.19 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин провел 15 большую пресс-конференцию, Вспоминаем самые яркие высказывания

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ИСТОЧНИК KP.RU