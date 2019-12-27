"Россия - это смерть": Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко считает, что исконные русские земли — это болота под Москвой, а Причерноморье не имеет отношения к России никакого отношения.
Таким образом он прокомментировал сказанное президентом РФ Владимиром Путиным во время большой пресс-конференции. Глава государства раскритиковал решение Владимира Ильича Ленина о передаче УССР "исконно русских территорий", которые не имели к Украине никакого отношения.
"Исконные российские территории — это болота под Москвой. Все остальное — это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварства", - приводятся слова мэра на сайте Херсона.
Самые яркие фразы Путина на большой пресс-конференции 2019.19 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин провел 15 большую пресс-конференцию, Вспоминаем самые яркие высказывания
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ИСТОЧНИК KP.RU
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