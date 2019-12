Что стало с актерами из знаменитых американских новогодних фильмов

Маколей Калкин (39 лет)

Возможно, это вгонит вас в депрессию, но тому самому смазливому голубоглазому блондинчику Кевину из комедии «Один дома» (1990) в новом году исполнится 40! А ведь совсем недавно ушастый и глазастый хулиган оборонялся от горе-воришек, забытый родителями в доме под Рождество.

В жизни Маколея Калкина все сложилось очень круто. Он мгновенно взлетел, снялся в продолжении культовой комедии «Один дома» с тогда еще олигархом Дональдом Трампом, потом в «Богатеньком Ричи» и других комедиях. Попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый ребенок… и все. Так же круто понеслось под откос. Мальчик рос, папа и по совместительству его агент просил все больше денег за контракт, и в итоге больших ролей парень так и не увидел.

Затем и настоящая беда пришла в их дом: обе родные сестры Маколея погибли, родители со скандалом развелись, а красавица Мила Кунис, с которой актер прожил восемь лет (!), ушла. Калкин начал злоупотреблять всем, что только доступно в Нью-Йорке.

Именно тогда, в начале нулевых, и начали поступать известия о том, что он умер. Жуткие фото с превратившимся в мумию с перекошенным ртом Маколеем пугали всех. До сих пор, если вы наберете в поисковике «Маколей Калкин», вам предложат поискать новости о гибели актера.

Но спустя время Калкин все же вышел из штопора и привел себя в порядок, хотя его лицо до сих пор выглядит очень странно, даже когда он опрятно и стильно одет. В 2015 году вышла короткометражка Just Me In The House By Myself («Я один дома сам по себе»), где актер сыграл выросшего Кевина Маккалистера - его достала жена, мать и эхо прошлого. Не исключено, что Калкин готовит триумфальное возвращение. Говорят, актер может появиться в перезапущенной версии рождественской комедии «Один дома», снимать которую Disney начнет в 2020 году.

Джо Пеши (76 лет)

Экспрессивного Гарри (на фото с Кевином он выглядывает слева) - одного из воров в «Один дома», сыграл голливудский актер Джо Пеши. В 1990 году он выстрелил не хуже Калкина: вместе с комедией вышел и культовый фильм Мартина Скорсезе «Славные парни», в котором Пеши сыграл главную роль и получил «Оскар». Потом было множество других крутых проектов («Бешеный бык» и «Однажды в Америке» и др.).

На пороге нулевых актер посвятил себя музыке, выпустил джазовый альбом. Но потом поддался на уговоры Роберта де Ниро и вернулся в кино. В последней картине старого доброго товарища Скорсезе «Ирландец» вместе с де Ниро и Аль Пачино он сыграл крестного отца мафии из Пенсильвании.

Джо Пеши.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дэниел Стерн (62 года)

Второй грабитель дома Маккалистеров (на фото с Кевином он справа) - Марвин, на лице которого отпечатался утюг, полжизни играл второстепенные роли, а потом начал заниматься озвучкой мультфильмов - работал над популярными проектами «Симпсоны», «Гриффины» и «Эй, Арнольд!». Поняв, что суперзвездой ему не стать, Стерн начал сам снимать, в основном сериалы: «Чудесные годы», «Настоящие дикари», «Манхэттен». В 2019 году у актера не вышло ни одного фильма. Свободное от кино время он посвящает изготовлению скульптур из бронзы.

Дэниел Стерн.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тейлор Момсен (26 лет)

В 2000 году вышла семейная комедия «Гринч - похититель Рождества», где пятилетняя Тейлор сыграла Синди Лу - дочь почтмейстера, разочаровавшуюся в Рождестве, с невероятным кренделем светлых кос на голове и ангельским видом. Трудно поверить, но на кастинге Момсен обошла две сотни кандидаток и попала в экранизацию американской классики, сыграв вместе с Джимом Керри (анти-Санта по прозвищу Гринч).

В 2000 году вышла семейная комедия «Гринч - похититель Рождества», где пятилетняя Тейлор сыграла Синди Лу - дочь почтмейстера, разочаровавшуюся в Рождестве.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После успеха в «Гринче» подросшую Тейлор в 12 лет утвердили на одну из главных ролей в тинейджерский сериал «Сплетница», шесть сезонов которого вышли на канале The CW. Казалось бы, чем не старт голливудской карьеры? Но нет, Тейлор полностью погрузилась в музыку - в 2009-м основала рок-группу The Pretty Reckless, где солирует до сих пор. Забавную рождественскую пижаму из «Гринча» блондинка Момсен сменила на готический наряд и радует поклонников новыми хитами, не собираясь возвращаться в кино: «Гринч» и «Сплетница» были отличным опытом, это помогло в одном, но повредило в другом. Теперь я отношусь к кино как к прошлой жизни. Это было мое детство, и сейчас с этим покончено, никакой ностальгии по тем временам я не испытываю. Теперь только музыка». Группа несколько раз выступала в России, в последний раз Тейлор давала концерт в московском клубе Stadium Live в 2014 году.

Тейлор Момсен. Фото: instagram.com/taylormomsen

Элисон Портер (38 лет)

В 10 лет щекастенькая милашка Элисон Портер так убедительно сыграла маленькую Сьюзен в комедии «Кудряшка Сью» (1991), что родители пристрастились называть новорожденных девочек этим именем (Сьюзан).

После выхода картины девочка стала безусловной звездой, но в отличие от Маколея Калкина ей повезло с родителями - они не стали загонять Элисон как тягловую лошадь и дали спокойно доучиться. Элисон начала играть в школьном театре, а после переезда в Лос-Анджелес начала петь. Сперва была группа Raz, потом Alisan Porter Project - и там, и там Портер солировала и писала музыку с текстами. Американским триумфом певицы стала победа в десятом сезоне местного «Голоса» в команде Кристины Агилеры.

Элисон Портер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В последний раз в кино Портер появлялась восемь лет назад, примерно тогда же она в блоге призналась, что имела проблемы с алкоголем и наркотиками, но это было давно (и хронологически совпало с загулами Калкина - мистика!), и теперь девушка всегда трезва. Элисон дважды была замужем и воспитывает сына Мейсона Блейза (7 лет) и дочь Арию Сейдж (5 лет), рожденных от коллеги Брайана Отенрита.