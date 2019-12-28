Россия - Канада 28 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная России по хоккею сыграет второй матч на чемпионате мира среди молодежных команд 2020 в Чехии. После поражения со счетом 3:4 в поединке с хозяевами команде Валерия Брагина предстоит сыграть с Канадой. В своем первом поединке на турнире в североамериканском дерби они победили США со счетом 6:4. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Россия - Канада 28 декабря 2019.

Статистика личных встреч Россия - Канада 28 декабря 2019

На прошлом чемпионате мира россияне играли с Канадой и одержали победу со счетом 2:1 в поединке группового этапа. А в конце 2016 года наши проиграли на групповом этапе канадцам со счетом 3:5.

Прогнозы букмекеров на матч Россия - Канада 28 декабря 2019

Канада - фаворит поединка против команды России.

Прогноз на матч Россия - Канада 28 декабря 2019

Будет победа одной из двух команд. Россия уже приучила к тому, что может преподносить сюрпризы на молодежных ЧМ.

Составы команд на матч Россия - Канада 28 декабря 2019

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка в Чехии.

Время начала матча Россия - Канада 28 декабря 2019

Матч Россия - Канада 28 декабря 2019 года в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Россия - Канада 28 декабря 2019

Прямую видеотрансляцию матча Россия - Канада можно посмотреть 28 декабря и начнется в 21:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Россия - Канада 28 декабря 2019

Трансляция матча Россия - Канада 28 декабря 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 21:00 по московскому времени.