Россия - Канада 28 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча молодежного чемпионата мира по хоккею
Сборная России по хоккею сыграет второй матч на чемпионате мира среди молодежных команд 2020 в Чехии. После поражения со счетом 3:4 в поединке с хозяевами команде Валерия Брагина предстоит сыграть с Канадой. В своем первом поединке на турнире в североамериканском дерби они победили США со счетом 6:4. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Россия - Канада 28 декабря 2019.
Статистика личных встреч Россия - Канада 28 декабря 2019
На прошлом чемпионате мира россияне играли с Канадой и одержали победу со счетом 2:1 в поединке группового этапа. А в конце 2016 года наши проиграли на групповом этапе канадцам со счетом 3:5.
Прогнозы букмекеров на матч Россия - Канада 28 декабря 2019
Канада - фаворит поединка против команды России.
Прогноз на матч Россия - Канада 28 декабря 2019
Будет победа одной из двух команд. Россия уже приучила к тому, что может преподносить сюрпризы на молодежных ЧМ.
Составы команд на матч Россия - Канада 28 декабря 2019
Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка в Чехии.
Время начала матча Россия - Канада 28 декабря 2019
Матч Россия - Канада 28 декабря 2019 года в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть матч Россия - Канада 28 декабря 2019
Прямую видеотрансляцию матча Россия - Канада можно посмотреть 28 декабря и начнется в 21:00 по московскому времени на Матч ТВ.
Трансляция матча Россия - Канада 28 декабря 2019
Трансляция матча Россия - Канада 28 декабря 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 21:00 по московскому времени.
Россия - Канада 28 декабря 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU