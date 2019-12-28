2019-12-28T23:28:41+03:00
Спорт

Нет, это не сон! Российская молодежка разгромила 6:0 Канаду на чемпионате мира по хоккею

Наша команда сыграет уже завтра, 29 декабря, против команды США следующий матч тунира [видео голов]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия зарубилась с Канадой на старте молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 в Чехии.Россия зарубилась с Канадой на старте молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 в Чехии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Хоккеисты сборной России проиграли со счетом 3:4 свой первый матч на молодежном чемпионате мира 2020 команде Чехии. Однако даже в игре против хозяев наши оставили хорошее впечатление от себя. Поединок же против команды Канады в городе Острава все ждали с особых нетерпением.

Просто потому, что встреча с канадцами - всегда яркое событие в хоккейном мире на любом турнире. 31 декабря 2018 года наши на прошлом МЧМ выиграли со счетом 2:1 у североамериканцев. И каждый прошлый матч с Канадой на этих турнирах проходил в упорной борьбе. Но что же случилось в этот вечер!

Уже на 2-й минуте матча Хованов отправил первую шайбу в ворота сборной Канады. Причем, шайба получилась немного курьезной. Вратарь канадцев отбил шайбу, она взлетела над ним, и перелетев голкипера, упала в ворота. Казалось, что это - хорошее начало и важно держаться. Но затем последовали два точечных выстрела.

Россия - Канада 1:0. Хованов. 2 минута. МЧМ-2020. Матч 28.12.2019.Видео шайбы Александра Хованова в ворота сборной Канады

На 10-й минуте Дорофеев после передач Журавлева и Александрова удвоил преимущество нашей команды. 2:0 - уже более уверенное преимущество. Да, это хорошо.

Россия - Канада 2:0. Павел Дорофеев. Матч МЧМ 2020. 28.12.2019.Видео шайбы Павла Дорофеева в ворота Канады в игре МЧМ-2020

Но на 13-й минуте Ртищев забросил третью шайбу. И вот тут уже возникли варианты того - а как играть дальше и что Канада может нам показать, а? Как показал дальнейший ход матча - ничего! На перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу сборной России.

Россия - Канада 3:0. Никита Ртищев. Матч МЧМ 2020. 28.12.2019.Видео шайбы Никиты Ртищева в матче МЧМ 2020

На 23-й минуте Никита Александров после передачи от Воронкова ворвался на пятак и обыграл вратаря канадцев, забросив четвертую шайбу. 4:0 на старте второго периода! Но и это еще не все.

Россия - Канада 4:0. Никита Александров. Матч МЧМ 2020. 28.12.2019.Видео шайбы Никиты Александрова в ворота Канады в матче МЧМ 2020

Канада сменила вратаря, но и сменщик не ушел "сухим". На 34-й минуте Егор Соколов, находясь у ворот соперников, удачно подставил клюшку и отправил шайбу в ворота соперников - 5:0! И это для Канады - уже невыносимая боль.

Россия - Канада 5:0. Егор Соколов. Матч МЧМ 2020. 28.12.2019.Видео шайбы Егора Соколова в ворота сборной Канады в матче МЧМ 2020

Точку во втором периоде поставил Григорий Денисенко. После быстрой атаки и передачи Хованова наш игрок пустил шайбу под рукой вратаря сборной Канады Хофера. Выдержав график в три шайбы за 20 минут, наши ушли на второй перерыв в матче, выигрывая у Канады со счетом 6:0. Невероятный счет на табло!

Россия - Канада 6:0. Григорий Денисенко. Матч МЧМ 2020. 28.12.2019.Видео шайбы Григория Денисенко в ворота сборной Канады на МЧМ 2020

Третий период матча Россия - Канада прошел уже в более спокойной атмосфере. С трибун потихоньку уходили канадские фанаты, а хоккеисты доигрывали фактически в режиме свободной тренировки. Но "сушки" игры не было - россияне спокойно доиграли матч против одного из фаворитов молодежного чемпионата мира 2020.

Свой следующий матч на чемпионате мира команда России сыграет уже завтра - 29 декабря. Нашими соперниками станут хоккеисты сборной США. Они проиграли со счетом 4:6 стартовый поединок на ЧМ-2020. Но затем выиграли накануне встречу у сборной Германии со счетом 6:3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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