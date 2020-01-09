Ты можешь спасти жизнь человека! О донорстве костного мозга узнают пассажиры автобусов Москвы и Петербурга

"Спаси жизнь - стань донором костного мозга" - такие автобусы появились на улицах Москвы и Санкт-Петербурга. Акция называется «Спасительная пересадка», ее в пользу Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова запустили Русфонд и оператор рекламы TMG.

До 8 марта в Москве будут ходить 16 таких автобусов, еще 9 вышли на улицы Петербурга. Внутри салона пассажиры могут изучить основную информацию о регистре и донорстве костного мозга.

По оценке организаторов, всего социальную рекламу будут видеть более 9 млн человек в месяц в Москве и около 3 млн человек в месяц – в Петербурге.

- Наша задача - информировать как можно больше людей о необходимости создания и расширения отечественного регистра, который бы учитывал национальный и этнический состав населения страны, - говорит Анна Андрюшкина, генеральный директор БФ "Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова".

Акция носит название "Спасительная пересадка" Фото: Российский фонд помощи "Русфонд"

СПРАВКА КП

Кому я смогу помочь?

Людям, которые борются с раком крови - лейкемией. Зачастую единственный шанс для таких пациентов - пересадка костного мозга. Это самый важный орган кроветворной системы, который создает новые клетки крови взамен тех, которые погибли.

Для того, чтобы костный мозг прижился, у донора и реципиента должен совпасть индивидуальный набор генов: шанс, что это произойдет - 1 к 10 тысячам. Чтобы облегчить поиск доноров, во всем мире создаются национальные регистры - чем больше в них будет человек, тем больше шансов победить рак у людей, столкнувшихся с лейкозом.

Почему я должен вступить в Национальный регистр доноров костного мозга?

Регистр - это база, в которой собрана информация о людях, готовых однажды стать донорами. Даже если вы пройдете типирование и вас внесут в регистр - не факт, что вам придется однажды стать донором. Но вы облегчите поиск врачам.

По словам врачей-трансплантологов, если в российском регистре будет полмиллиона человек - то каждому второму нуждающемуся будет находится донор в России.

Наш национальный регистр носит имя Васи Перевощикова – мальчика из Удмуртии, который отважно сражался с раком крови. Деньги на его лечение собирали всей страной, но спасти мальчишку могла только пересадка костного мозга. Подходящего донора так и не нашли. Вася умер 25 февраля 2015 года, ему было 10 лет. Регистр назван в память о Васе. Чем больше в нем будет людей, тем больше шансов у других детей и взрослых на жизнь.

Как вступить в регистр?

Для этого нужно пройти процедуру типирования - это можно сделать бесплатно в любом медицинском офисе «Инвитро» по всей стране. Либо - во время донорских акций, их список обновляется на сайте РДКМ. Это не больно и не страшно - нужно сдать всего 4-9 мл. крови (чайная ложка!) для определения вашего фенотипа. Если однажды ваши данные совпадут с данными пациента - вас пригласят стать реальным донором.

Сама трансплантация костного мозга для донора - стандартная процедура с минимальными рисками. О том, как именно она проводится, как хранятся данные доноров в регистре и какие впечатления остались у людей, уже спасших чью-то жизнь - читайте на сайте kp.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

“Она теперь моя генетическая сестра”: Истории людей, которые стали донорами костного мозга и спасли жизнь

Совершить чудо и подарить жизнь человеку может каждый - для этого нужно сдать всего 4-9 миллилитров крови и вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга (подробности)