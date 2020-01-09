2020-01-09T17:21:15+03:00
Общество

Ты можешь спасти жизнь человека! О донорстве костного мозга узнают пассажиры автобусов Москвы и Петербурга

На улицы двух столиц вышел транспорт с информацией о том, как каждый человек может помочь пациентам с лейкемией
Ольга БОРСКАЯ
Поделиться:
До 8 марта в Москве будут ходить 16 таких автобусов, еще 9 вышли на улицы Петербурга. Фото: Российский фонд помощи "Русфонд"До 8 марта в Москве будут ходить 16 таких автобусов, еще 9 вышли на улицы Петербурга. Фото: Российский фонд помощи "Русфонд"
Изменить размер текста:

"Спаси жизнь - стань донором костного мозга" - такие автобусы появились на улицах Москвы и Санкт-Петербурга. Акция называется «Спасительная пересадка», ее в пользу Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова запустили Русфонд и оператор рекламы TMG.

До 8 марта в Москве будут ходить 16 таких автобусов, еще 9 вышли на улицы Петербурга. Внутри салона пассажиры могут изучить основную информацию о регистре и донорстве костного мозга.

По оценке организаторов, всего социальную рекламу будут видеть более 9 млн человек в месяц в Москве и около 3 млн человек в месяц – в Петербурге.

- Наша задача - информировать как можно больше людей о необходимости создания и расширения отечественного регистра, который бы учитывал национальный и этнический состав населения страны, - говорит Анна Андрюшкина, генеральный директор БФ "Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова".

Акция носит название "Спасительная пересадка" Фото: Российский фонд помощи "Русфонд"

Акция носит название "Спасительная пересадка" Фото: Российский фонд помощи "Русфонд"

СПРАВКА КП

Кому я смогу помочь?

Людям, которые борются с раком крови - лейкемией. Зачастую единственный шанс для таких пациентов - пересадка костного мозга. Это самый важный орган кроветворной системы, который создает новые клетки крови взамен тех, которые погибли.

Для того, чтобы костный мозг прижился, у донора и реципиента должен совпасть индивидуальный набор генов: шанс, что это произойдет - 1 к 10 тысячам. Чтобы облегчить поиск доноров, во всем мире создаются национальные регистры - чем больше в них будет человек, тем больше шансов победить рак у людей, столкнувшихся с лейкозом.

Почему я должен вступить в Национальный регистр доноров костного мозга?

Регистр - это база, в которой собрана информация о людях, готовых однажды стать донорами. Даже если вы пройдете типирование и вас внесут в регистр - не факт, что вам придется однажды стать донором. Но вы облегчите поиск врачам.

По словам врачей-трансплантологов, если в российском регистре будет полмиллиона человек - то каждому второму нуждающемуся будет находится донор в России.

Наш национальный регистр носит имя Васи Перевощикова – мальчика из Удмуртии, который отважно сражался с раком крови. Деньги на его лечение собирали всей страной, но спасти мальчишку могла только пересадка костного мозга. Подходящего донора так и не нашли. Вася умер 25 февраля 2015 года, ему было 10 лет. Регистр назван в память о Васе. Чем больше в нем будет людей, тем больше шансов у других детей и взрослых на жизнь.

Как вступить в регистр?

Для этого нужно пройти процедуру типирования - это можно сделать бесплатно в любом медицинском офисе «Инвитро» по всей стране. Либо - во время донорских акций, их список обновляется на сайте РДКМ. Это не больно и не страшно - нужно сдать всего 4-9 мл. крови (чайная ложка!) для определения вашего фенотипа. Если однажды ваши данные совпадут с данными пациента - вас пригласят стать реальным донором.

Сама трансплантация костного мозга для донора - стандартная процедура с минимальными рисками. О том, как именно она проводится, как хранятся данные доноров в регистре и какие впечатления остались у людей, уже спасших чью-то жизнь - читайте на сайте kp.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

“Она теперь моя генетическая сестра”: Истории людей, которые стали донорами костного мозга и спасли жизнь

Совершить чудо и подарить жизнь человеку может каждый - для этого нужно сдать всего 4-9 миллилитров крови и вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Анастасия Кафланова, «Фонд борьбы с лейкемией»: «В праздники люди не перестают болеть»
Директор «Фонда борьбы с лейкемией» Анастасия Кафланова рассказала, почему надо как можно чаще произносить слово «рак» и как справляются благотворительные организации с «новогодним затишьем»
Выбирать жизнь: люди, выздоровевшие от рака крови, написали письма самим себе
Когда поставлен страшный диагноз — кажется, что жизнь закончилась, ты бессилен перед болезнью. Когда же тяжелый путь лечения успешно пройден, ты оглядываешься назад и понимаешь — все получилось, а жизнь только начинается
“Жить по зову сердца и по совести”: В Москве наградили людей рабочих профессий, которые спасают жизни и помогают другим
Одни совершают подвиг каждый день - воспитывают приемных детей, защищают природу, сдают кровь… Другие - пришли на выручку тогда, когда это было необходимо
Новости 24
НАТО намерена усиливать своё присутствие в Черном море
В Госдуме прокомментировали идею штрафа за неоплату проезда по платным дорогам
Около 40 тысяч человек подали заявки на участие в профессиональном конкурсе «Учитель будущего»
В Словении дотла сожгли деревянную статую Трампа
Apple призналась, что сканирует все фото пользователей iCloud с целью безопасности
Власти Абхазии заявили о попытке госпереворота
МИД прокомментировал призывы Трампа к выходу из иранской ядерной сделки
Онищенко оценил опасность необычной пневмонии в Китае
Ирак возобновил переговоры с Москвой по С-300
Первый в России лотерейный миллиардер нашелся - счастливый билет стал подарком на день рождения
Киев назвал контракт с "Газпромом" самым выгодным в истории
В Подмосковье на берегу реки рядом с жилым домом нашли череп человека
Врачи рассказали, какие привычки вредят иммунитету
Путин понаблюдал за учениями в Чёрном море с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов"
Звезда фильма «Весна на Заречной улице» госпитализирован в Москве
Протестующие штурмуют здание администрации президента Абхазии
Появилось видео последствий обстрела Ираном базы США в Ираке
Эксперты рассказали, как вернуться в привычный режим после праздников
Элитные войска Ирана пообещали "жестоко отомстить" врагам страны
Артём и София стали самыми популярными детскими именами в 2019 году
В Иране автобус перевернулся на огромной скорости: погибли 20 человек
Сбежавшему из Японии в футляре Карлосу Гону запретили покидать Ливан
Собаки в доме снижают риск развития шизофрении
В Союзе туриндустрии объяснили, как изменятся цены на билеты после прекращения полетов над Ираком и Ираном
В Испании, Германии, Австралии и США повышены меры безопасности
В Киеве задержали сбежавшего из России "вора в законе" Камо Московского
Украина столкнулась с последствиями запуска "Турецкого потока"