2020-01-09T18:26:20+03:00
Дом. Семья

Новые технологии: кот заменил хозяевам кнопку выключателя

Домашний питомец стал ответственным за освещение духового шкафа [видео]
Елена АКИМОВА
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Кот заменил хозяевам выключательКот заменил хозяевам выключатель
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Кот дома – это не только к упавшей елке и уютному мур-мур вечерами. Это еще и помощник по хозяйству. Если правильно воспитать питомца или заинтересовать его бытовыми новинками, то он сам с удовольствием возьмет часть обязанностей на себя.

Например, можно украсть идею из Всемирной паутины и приставить мурлыку следить за освещением духового шкафа. Именно такую домашнюю работу выбрал черный кот, и пока питомец был занят делами, хозяева записали трудягу на видео и выложили ролик на Reddit.

Запись с котейкой, регулирующим освещение, быстро набрала больше сто тысяч лайков, а многие пользователи посчитали своим долгом поинтересоваться получает ли кот зарплату, пишет Ридус.

Если да, то чем хозяева предпочитают рассчитываться: «вискасом» или лаской?

«Где достать такой же пушистый и мягкий выключатель?» - оставляют комментарии в сети.

«Я бы хотел протестировать эту новую технологию и, возможно, приобрести подобную», - признаются пользователи.

Кот заменил кнопку выключателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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