Новые технологии: кот заменил хозяевам кнопку выключателя
Кот дома – это не только к упавшей елке и уютному мур-мур вечерами. Это еще и помощник по хозяйству. Если правильно воспитать питомца или заинтересовать его бытовыми новинками, то он сам с удовольствием возьмет часть обязанностей на себя.
Например, можно украсть идею из Всемирной паутины и приставить мурлыку следить за освещением духового шкафа. Именно такую домашнюю работу выбрал черный кот, и пока питомец был занят делами, хозяева записали трудягу на видео и выложили ролик на Reddit.
Запись с котейкой, регулирующим освещение, быстро набрала больше сто тысяч лайков, а многие пользователи посчитали своим долгом поинтересоваться получает ли кот зарплату, пишет Ридус.
Если да, то чем хозяева предпочитают рассчитываться: «вискасом» или лаской?
«Где достать такой же пушистый и мягкий выключатель?» - оставляют комментарии в сети.
«Я бы хотел протестировать эту новую технологию и, возможно, приобрести подобную», - признаются пользователи.
Кот заменил кнопку выключателя.
ИСТОЧНИК KP.RU