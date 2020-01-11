2020-01-11T22:28:48+03:00
Звезды

На могилу Галины Волчек несут сигареты

Режиссер говорила при жизни: "Когда умру, воткните мне в рот папироску"
Владимир БУЛКИН
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На могилу Галины Волчек несут сигаретыНа могилу Галины Волчек несут сигаретыФото: Владимир БУЛКИН
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Первый в наступившем году снег придал Новодевичьему кладбищу торжественности и величественности. Несмотря на праздничный день, по кладбищу прогуливалось довольно много народу, в том числе, с детскими колясками.

- Потому что красиво, лучше, чем на "Пер Лашез" - пояснила одна мамаша.

В последний раз я был на кладбище два года назад и за время моего отсутствия здесь многое поменялось. Например, у самого входа, возле киоска с сувенирами, появилось два светящихся вендинговых автомата. В них можно было приобрести прохладительные напитки и сухарики.

Галина Волчек часто говорила: «Когда умру, воткните мне в рот папироску. Это будет моя правда» Фото: Владимир БУЛКИН

Галина Волчек часто говорила: «Когда умру, воткните мне в рот папироску. Это будет моя правда»Фото: Владимир БУЛКИН

Пока я разглядывал новинку, ко мне подошел военный в сером полушубке и каракулевой шапке.

- Вы к кому? У нас до пяти, - предупредил он.

Я ответил, что пришел к Галине Волчек.

- Давайте, покажу, - предложил военный. И мы пошли по главной аллее вместе.

Ёлка на могиле Данелии Фото: Владимир БУЛКИН

Ёлка на могиле ДанелииФото: Владимир БУЛКИН

На кладбище действительно было красиво и немного странно. Крест Олега Табакова оказался украшен зеленой мишурой. Среди еловых лап у могилы Георгия Данелии можно было разглядеть небольшую елочку с зелеными шарами.

Мишура на могиле Табакова Фото: Владимир БУЛКИН

Мишура на могиле ТабаковаФото: Владимир БУЛКИН

Возле могилы Лужкова стояли прилично одетые мужчина и женщина, каждый с зеленым стаканчиком в руках.

- Здесь нельзя, - строго сказал мой сопровождающий.

- Мы за процветание, - объяснила женщина.

Торопливо выпили, положили стаканчики в дамскую сумочку, пошли к выходу.

- Странно тут у вас, - сказал я.

- После праздников сигареты с пепельницей на могилу Волчек принесли, - ответил попутчик.

Могилу Галины Волчек трудно не найти. Метров на пятьдесят от места захоронения по обе стороны аллеи, как щиты расступившегося войска, высятся венки, тронутые снегом. От земли и до середины человеческого роста - стена цветов, желтые, красные и белые розы, некоторые - еще свежие, под белой шапкой снега.

Все время, которое я стоял возле могилы, человек не уходил. Возможно, он опасался, что я тоже принес что-то неположенное.

Галина Волчек курила много. Как говорили близкие люди, увидеть ее без сигареты было невозможно. В кабинете худрука висела табличка, информирующая о том, что курить может только Галина Волчек. Своим актерам она, полушутя говорила: «Когда умру, воткните мне в рот папироску. Это будет моя правда».

Первый в наступившем году снег придал Новодевичьему кладбищу торжественности Фото: Владимир БУЛКИН

Первый в наступившем году снег придал Новодевичьему кладбищу торжественностиФото: Владимир БУЛКИН

Возможно, человек, который положил на могилку пачку сигарет, не имел в виду ничего плохого. Но говорить об этом я не стал.

Впрочем, сигареты на могилах появляются не впервые. После выхода сериала "Чернобыль" пачка сигарет "Ява" появилась возле могилы академика Легасова (Легатов был прототипом главного героя сериала). Человек, принесший пачку, говорил, что точно такие же курил академик. Я хотел было пройти посмотреть вглубь кладбища. Но часы пробили пять раз.

Народ заторопился к выходу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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