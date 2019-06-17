После выхода сериала "Чернобыль" москвичи несут цветы к могиле академика Легасова на Новодевичьем кладбище

Вот уже третью неделю продолжается настоящее паломничеств к могиле академика Легасова на Новодевичьем кладбище. Ажиотаж в администрации кладбища напрямую связывают с выходом сериала "Чернобыль", прототипом главного героя которого стал химик Валерий Алексеевич Легасов.

- Не то чтобы его могила раньше была забытой. Нет! Люди приходили, но это были единичные случаи: родственники, друзья. Но сейчас все иначе. Вот уже третью неделю на могилу валит народ. И это не знакомые с академиком люди. Они все заходят к нам в справочное бюро и интересуются, как найти могилу Легасова. Кто -то несет цветы, а на днях мужчина приволок пачку сигарет "Ява". Говорят, что именно такие курил ученый. Она до сих пор там лежит, я Вам сейчас даже покажу, - рассказала "КП" сотрудница справочного бюро Ольга.

Ажиотаж в администрации кладбища напрямую связывают с выходом сериала "Чернобыль"Фото: кадр из фильма

Пройдя мимо могил Ельцина и Булгакова, мы свернули на аллею у усыпанной белыми цветами могилы Людмилы Гурченко и оказались в гостях у того самого академика, которого советские газеты называли так: "человек, погасивший Чернобыль". На черной мраморной плите, в изголовье которой установлен монумент скорбящей женщины в черном платке, и правда лежит пачка сигарет. В магазине такую не купишь - раритет: "Ява классическая , сделано в СССР " . Рядом несколько букетов цветов и игрушка.

- Из русских приходит в основном молодежь. Примерно половина, сопляки, которые родились уже после аварии на Чернобыльской АС. Думаю, они про Легасова, до этого сериала ничего и не знали. А вот иностранцы, в основном американцы, постарше : за 50 . Они почти всегда берут гидов, самостоятельно искать могилу не хотят, - объяснила Оля.

По словам сотрудников кладбища, ежедневно могилой Легасова интересуются от 100 до 200 человек. В классическую экскурсионную программу ее посещение никогда не входило. Но сейчас гиды всерьез задумались о ее включении.

С 1983 года Легасов работал в должности первого заместителя директора Института атомной энергии имени Курчатова, а также заведовал кафедрой радиохимии и химической технологии химического факультета МГУФото: ТАСС

Об академике действительно есть что рассказать. А вот его смерть до сих пор овеяна легендами. 27 апреля 1988 года, во вторую годовщину чернобыльской аварии, Валерия Легасова нашли у себя в домашнем кабинете повешенным. Официальная версия — самоубийство. 28 апреля Легасов должен был огласить правительству данные своего собственного расследования причин чернобыльской катастрофы. До смерти он сделал аудизаписи, многие из которых и легли в основу сценария сериала. По некоторым данным, часть записей, которые начитывал Валерий Алексеевич на диктофон, была стерта.

Кто -то несет цветы, а на днях мужчина приволок пачку сигарет "Ява". Говорят, что именно такие курил ученыйФото: Анастасия ВАРДАНЯН

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С 1983 года Легасов работал в должности первого заместителя директора Института атомной энергии имени Курчатова, а также заведовал кафедрой радиохимии и химической технологии химического факультета МГУ. Одним из главных направлений его работы была концепция безопасности ядерных реакторов. Из-за чего он и оказался с первых дней в Чернобыле.

Именно он предложил засыпать с вертолетов горящий реактор смесью бора, свинца и доломитовой глины. И именно Легасов настоял на немедленной и полной эвакуации города энергетиков Припяти.

На аварийную Чернобыльскую атомную станцию академик приезжал 7 раз. Ему нездоровилось: постоянно тошнило, изматывали сухой кашель и головные боли. У него был ослаблен иммунитет. При этом он продолжал работать по 12 часов в день.

Вскоре врачи выявили у Валерия Легасова радиационный панкреатит, лучевую болезнь 4-й степени. В крови были обнаружены миелоциты, стало понятно, что затронут костный мозг. В больнице академика навещали друзья. Жена академика, Маргарита Михайловна приходила к мужу с его любимой собакой чау-чау Томасом Лю.