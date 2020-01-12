«Подражает маме»: 6-летняя дочь Аллы Пугачёвой хочет стать певицей

Маэстро Раймонд Паулс отмечает сегодня 84-летие. С этой негромкой датой Алла Пугачева поздравила старинного друга забавным видео в своём Инстаграме.

6 -летняя дочь Пугачевой и Галкина Лиза поёт давний хит мамы «Миллион алых роз». Ее брат Гарри тоже подпевает сестре. Видимо, дети Пугачевой отлично знают репертуар своей мамы.

maxgalkinru Девчонки

Все это действие происходит на сцене ночного клуба, который находится в подвале замка Максима Галкина в деревне Грязь. Это помещение Алла Борисовна отстроила в подарок мужу на день рождения. А в итоге на его сцену теперь тянется 6-летняя Лиза, которая хочет быть похожей на маму, тоже планирует стать певицей.

- Дети сами о себе заявят, если захотят. Без нашей помощи. Пока они просто дети, - говорит об артистических способностях своих младших детей Алла Пугачева.

Вадимо, Алла Борисовна не очень хочет, чтобы Лиза и Гарри продолжили артистическую династию. Все-таки это большая ответственность. Хотя подписчики Пугачевой уверены, что Лиза все же станет артисткой. Уж очень она похожа на свою знаменитую маму.