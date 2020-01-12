2020-01-12T12:34:29+03:00
Звезды

«Подражает маме»: 6-летняя дочь Аллы Пугачёвой хочет стать певицей

Лиза уже хорошо знает репертуар АБ [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
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Алла Борисовна не очень хочет, чтобы Лиза и Гарри продолжили артистическую династиюАлла Борисовна не очень хочет, чтобы Лиза и Гарри продолжили артистическую династиюФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Маэстро Раймонд Паулс отмечает сегодня 84-летие. С этой негромкой датой Алла Пугачева поздравила старинного друга забавным видео в своём Инстаграме.

6 -летняя дочь Пугачевой и Галкина Лиза поёт давний хит мамы «Миллион алых роз». Ее брат Гарри тоже подпевает сестре. Видимо, дети Пугачевой отлично знают репертуар своей мамы.

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Девчонки
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Все это действие происходит на сцене ночного клуба, который находится в подвале замка Максима Галкина в деревне Грязь. Это помещение Алла Борисовна отстроила в подарок мужу на день рождения. А в итоге на его сцену теперь тянется 6-летняя Лиза, которая хочет быть похожей на маму, тоже планирует стать певицей.

- Дети сами о себе заявят, если захотят. Без нашей помощи. Пока они просто дети, - говорит об артистических способностях своих младших детей Алла Пугачева.

Вадимо, Алла Борисовна не очень хочет, чтобы Лиза и Гарри продолжили артистическую династию. Все-таки это большая ответственность. Хотя подписчики Пугачевой уверены, что Лиза все же станет артисткой. Уж очень она похожа на свою знаменитую маму.

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6-летняя дочь Аллы Пугачёвой хочет стать певицей
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ИСТОЧНИК KP.RU

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