Сергей Цеков: Чубарова радует сожжение Москвы, а разорение крымчаками Украины он не вспоминает

Экс-депутат Верховной Рады и глава запрещенного у нас «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефат Чубаров предложил отпраздновать 450-летие сожжения Москвы крымским ханом Девлет-Гиреем, который совершил поход на Русь весной 1571 года.

Ответить бывшему народному избраннику «КП» попросила сенатора РФ от Крыма Сергея Цекова, который знает Чубарова не один десяток лет.

- Сергей Павлович, завиральную идею бывшего коллеги в Раде кто-то может поддержать?

- Чубаров либо забыл, либо не знал, что на Русь и Девлет Гирей, и другие крымские ханы совершали набеги по территории нынешней Украины, заодно разоряя и ее села и города. Я этого господина знаю лет тридцать наверное, и за последние лет двадцать он маргинализировался до крайности. Он постоянно делает такие эпатажные заявления. Они никак не мирят крымскотатарский и русский народы А, наоборот, пытается разжечь между ними рознь. Постоянно вбивает клин. Он это делал и во времена нахождения Крыма в составе Украины — продолжает это делать и сейчас.

- Стоит ли на уровне Госдумы или Совета Федерации реагировать на подобные заявления?

- Им должны давать оценку, в первую очередь, сами крымские татары. Так называемый меджлис, который он возглавляет, в Крыму и раньше то не был зарегистрирован и был нелегальной организацией, а теперь — так и вовсе нелегитимная организация. И те, кто сегодня считают себя его сторонниками, должны понимать, кто и какие заявления делает от их имени. И как он ссорит их с теми людьми, что живут с ними рядом в Крыму. Он же просто мешает создавать хорошую основу для нормальной жизни своих одноплеменников на полуострове! Он как маргиналом был, так маргиналом и остался.

- Он провоцирует людей?

- Да, он провокатор, проигравший давно всё и вся политик. Он не только оказался за пределами Крыма, он оказался человеком, выброшенным и из украинской политической жизни. Он был депутатом от Крыма - так его заменили. На сегодня он никчемная личность с точки зрения принадлежности к большой политике, но вред крымским татарам он нанести способен.

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Бывший депутат Верховной рады Украины предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы». Своими мыслями Рефат Чубаров поделился на своей странице в фейсбуке. Начал с того, что напомнил подписчикам о событиях 3 июня 1571 года, когда войско крымского хана Девлет-Гирея захватило и сожгло Москву (продолжить)