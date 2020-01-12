В Киеве предложили отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»

12 Янв. 2020 2020-01-12T11:31:04+03:00

Украинцы предложили выпустить к этому событию монету и поставить памятник Фото: REUTERS

Об этом написал в соцсетях бывший депутат Верховной рады Рефат Чубаров

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Бывший депутат Верховной рады Украины предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы». Своими мыслями Рефат Чубаров поделился на своей странице в фейсбуке. Начал с того, что напомнил подписчикам о событиях 3 июня 1571 года, когда войско крымского хана Девлет-Гирея захватило и сожгло Москву.

- Как будем отмечать в следующем году 450-летия этой славной исторической даты?, - написал бывший депутат и предложил подписчикам делиться своими мыслями о том, как украинцы могут отметить эту дату.

Предложения посыпались разные. От вполне безобидных - поставить хану памятник, выпустить монету или назвать в его честь улицу, до более "кровожадных":

- Можем повторить,-написала одна из пользователей.

Ее поддержали, но в основном женщины.

Бывший депутат спросил соотечественников о планах на 3 июня 2021 годаФото: facebook.com

ИСТОЧНИК KP.RU