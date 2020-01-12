Мадридский "Реал" выиграл Суперкубок Испании, победив "Атлетико" в серии пенальти

Вечером в воскресенье, 12 января, в Саудовской Аравии в городе Джедда прошел решающий матч на Суперкубок Испании. За почетный титул, который обычно разыгрывается в начале сезона, бились мадридские "Атлетико" и "Реал". Эти два клуба уже давно играют между собой в решающих играх различных турниров. Даже в финале Лиги Чемпионов бились не раз друг с другом. И вот теперь встреча в необычной локации - втором по величие городе Саудовской Аравии.

Так уж решила федерация футбола Испании, выделив вторые выходные календарного 2020 года на мини-турнир с участием четырех топ-клубов. И назвали это - Суперкубком Испании. Команды между собой обычно разыгрывали трофей в начале сезона - бьются как и везде в мире чемпион и победитель Кубка страны. А вот испанцы же поехали четырьмя командами в Саудовскую Аравию, дабы выявить сильнейшего. В полуфинале "Реал" победил "Валенсию" со счетом 3:1, а вот "Атлетико" добился волевой победы над "Барселоной" со счетом 3:2, уступая по ходу 1:2. И при том, что два гола в ворота команды Диего Симеоне не были засчитаны после просмотров системы ВАР.

Битва двух испанских грандов из Мадрида - не то, что ждали в Саудовской Аравии. Ибо даже во время игры "Атлетико" и "Реала" на трибунах были видны баннеры "Месси, мы скучаем по тебе!". Явный намек на то, что ждали "Класико" и битву "Барсы" с "Реалом" в этой игре.

А между тем, сама решающая игра испанского Суперкубка выдалась вообще не яркой. Поединок, по сути, превратился в товарищеский. Как-то незаметно завершился первый тайм при счете 0:0. Вторая половина игры же казалась чуть пободрее. Но все-таки нули долго не исчезали.

На 70-й минуте встречи "Реал" мог бы выйти вперед. Но после навеса с фланга молодой игрок "королевской" команды Вальверде пробил головой с пары метров, но попал себе в колено и на счастье вратаря "Атлетико" Яна Облака - мяч улетел выше ворот. Но в итоге 90 минут поединка завершились вничью 0:0. И тогда по регламенту - назначили овертайм.

Что интересно, каждый из последних финалов между "Реалом" и "Атлетико" завершался овертаймом. Так было в Кубке Испании 2013, Лиге Чемпионов 2014, 2016, Суперкубке 2018, и вот - Суперкубке Испании 2020.

Полчаса бонусных для этого матча завершились тоже вничью 0:0. И - серия пенальти должна поставить точку в этой встрече! Победа досталась "Реалу" - 4:1. Только один удар был точен у "Атлетико".

И как итог этой встречи - главный тренер "Реала" Зинедин Зидан выиграл очередной финал со своей командой. Он ни разу не проигрывал с мадридцами решающих поединков всех турниров, в которых выходил в финальный матч. Это его девятая победа.