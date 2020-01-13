Первый редактор Петр I

Да здравствует и множится русское слово! Слово изреченное и запечатленное! Запечатленное - значит, отпечатанное, оставшееся пусть и на тленной бумаге, но навечно, отложившееся зрительным образом на страницах первой российской газеты! Восславим за это ее! И помянем добрым словом незабвенного государя Петра Алексеевича, учредившего ту газету, ее сотворившего! Вот они, строки исторического решения, сохранились в тиши да тени архивных хранилищ: «Декабря 16, 1702 года. Именный. О печатании газет для извещения оными о заграничных и внутренних происшествиях», «…послать в Монастырский приказ, без мотчания (без проволочек), а из Монастырского приказа те Ведомости отсылать на Печатный двор…»

И где же располагался он, двор этот? А недалече, подле Кремля, на Никольской: ежели идти от Красной площади, то по левую руку, вот в этом изумительном доме с резными колоннами белого камня, с солнечными часами меж ними и со вздыбленным единорогом. Вот здесь и укрываются палаты XVII века - приземистые, сказочно витиеватые, со сдвоенными стрельчатыми окнами, с высоким теремом над входом и круто взбегающей к нему белокаменной лестницей. В этих стенах родилась первая русская газета «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». Та газета, что явилась на свет 13 января 1703 года.

Оглянемся на мгновение и ради справедливости отметим попутно: на самом-то деле первый номер нашей газеты вышел месяцем раньше - 18 декабря 1702 года (по старому стилю), только, к великому сожалению, номер той, истинной первой газеты не сохранился, потому и отмечаем день явления «Ведомостей» от «13 генваря».

Кто сделал ту, самую первую нашу газету? Люд, в высшей степени того времени знающий: дьяки, писцы, служивые разных приказов, в своих делах наторелые, - далее некуда. Шрифт в газетных строках складывался бережными, чуткими пальцами, из церковно-славянских буквиц, и лишь через год шрифт государь елико возможно упростил, доведя до простого, гражданского, чтобы читать было удобнее, не цепляясь за всевозможные буквенные завихрения. Ну а главным редактором, ее душою тоже был не кто иной, как сам государь Петр Алексеевич. Он самолично и корректуру читал, правил текст по ходу дела, тут же что-то вписывал или острым пером из строки выковыривал - делал все столь стремительно, что и взором за ним не поспевали: видно было, что государь считает газету своим детищем и с любовной ревностью к ней относится.

О чем писала наша первая газета… О том, что и мы пишем теперь. «Великий Государь наш его царское пресветлое величество, преславно победив шведа на разных местах, многие грады крепкие и землю его опустошив, в полон офицеров благородных многое число и солдатов побрал, а многих доброхотным своим сердцем на свободу пустил, сам возвратился в царствующий град Москву с великим триумфом».

И почем же была первая газета? Недешево: продавалась по одной-две денге (в одной денге - полкопейки), сытно перекусить можно было на те монеты. Но бывали дни - и по сию пору необъяснимо, - когда газету раздавали и вовсе бесплатно. Идешь, идешь - и вдруг, извольте, вот вам, получите свежие новости! И еще бывало, что в специально устроенных заведениях, аустериях, клали на стол «Ведомости», а тут же и еда всевозможная, вовсе бесплатная. Чего только не выдумывал государь, дабы пристрастить народ к новому в его жизни явлению.

И пристрастил. До сих пор без нее не обходимся. И любим: за то, что наша, своя...