2020-01-13T18:05:19+03:00
Общество

Пять простых эко-привычек, которые помогут спасти планету

Сделать мир чуточку чище подсилу каждому из нас
Анна ГЛАДКИХ
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Если отказаться от пластиковой одноразовой посуды, можно существенно сократить объем неразлагаемого мусораЕсли отказаться от пластиковой одноразовой посуды, можно существенно сократить объем неразлагаемого мусораФото: Иван ВИСЛОВ
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Как недавно подсчитали эксперты, в России уже совсем скоро, ориентировочно через шесть лет, может закончиться место на мусорных свалках. И это при том, что уже сейчас площадь всех официальных полигонов ТБО (твердых бытовых отходов) в стране превышает 4 миллиона гектаров! Вдумайтесь, это колоссальная цифра, такую же площадь занимает все Швейцария.

Что же делать? Для начала нужно перестать мусорить. Разумеется полностью прекратить производство отходов - дело не простое, но если каждый из нас начнет понемногу сокращать количество мусора, которое отправляется на помойку ежедневно, то получится постепенно снизить рост числа отходов.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ:

1 - Покупайте качественные вещи. Хорошие качественные вещи служат дольше, а значит их не придется выбрасывать после двух - трез применений.

2 - Не берите полиэтиленовый пакет для продуктов. Ходите в магазин со своей матерчатой сукой для продуктов, это поможет не выбросить на свалку более 300 полиэтиленовых пакетов в год.

3 - Составляйте списки покупок. Перед походом в магазин за продуктами или необходимыми вещами запишите на отдельном листке то, что вы хотите купить, а в магазине постарайтесь воздержаться от импульсивных трат. Такая привычка не только сбережет ваши деньги, но и поможет сохранить нашу природу, ведь по статистике более половины таких "случайных" покупок вам никогда не пригодится, а значит, спустя какое - то время отправится на свалку.

4 - Вторая жизнь вещей. Отдавайте на переработку вещи, которые износились, стали малы или вышли из моды. Не стесняйтесь покупать одежду в комиссионных мангазинах и секонд-хендах.

5 - Избегайте одноразовой посуды. Пластиковые стаканчики, тарелки и вилки на сегодняшний день никак не перерабатываются, поэтому лучше постараться обходиться без них. Кстати уличные точки с разливным кофе уже давно идут навстречу покупателям со своими кружками, во многих заведениях для них даже предусмотрена скидка.

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