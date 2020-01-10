Звезда «Жестяного барабана» и «Суспирии» приехала в Москву репетировать с Кириллом Серебренниковым

Пока следствие по делу режиссера, обвиняемого теперь уже непонятно в чем, в очередной раз зашло в тупик, представители одного из старейших и престижнейших театров Германии, Deutsches Theater Berlin, сами нагрянули в Москву для работы с Серебренниковым. Дело в том, что у театра, где работали Бертольд Брехт и Хаи нер Мюллер, были договоренности с одним из немногих известных на Западе отечественных режиссеров о постановке на его сцене. Все сроки вышли, суд начался по новой, и немцы, ожидающие работы с Серебренниковым с 2016 года, с присущей им педантичностью решили поставить вопрос ребром. «Мы несколько раз переносили сроки премьеры в надежде на скорое окончание кафкианского процесса. Процесс не заканчивается. И если режиссер Кирилл Серебренников из-за ежедневных судов и отсутствия паспорта не может приехать в Берлин, то Deutsches Theater Berlin принял решение приехать репетировать в Москву», - заявил интендант немецкого театра Ульрих Хуон, передает пресс-служба возглавляемого Серебренниковым «Гоголь-центра».

Команда спектакля "Декамерон". Фото: Ира Полярная

Пьесу по мотивам «Декамерона» написал сам Серебренников. Из ста истории , которые входят в самый знаменитый сборник эротических новелл, он выбрал десять. В спектакле будет занято десять артистов: шестеро из «Дойчес Театра», и четверо из «Гоголь-центра». Среди российских участников международного проекта - молодые, но уже знаменитые актеры Филипп Авдеев, Александра Ревенко, Георгии Кудренко и Ян Гэ. Среди немецких участников - выдающаяся театральная актриса Ангела Винклер, звезда фильмов «Потерянная честь Катарины Блюм» Райнера Вернера Фассбиндера, «Жестяной барабан» Фолькера Шлёндорфа, «Дантон» Анджея Вайды, «Видео Бенни» Михаэля Ханеке, «Зильс-Мария» Оливье Ассаяса, «Суспирия» Луки Гауданьино и многих других. Известные немецкие актеры других поколений Регина Циммерманн, Джереми Мокридж, Марсель Колер, Альмут Цильхер, Кристиан Грасхоф также приступили к репетициям спектакля в Москве.

Композитор Даниэль Фрейтаг и Ангела Винклер. Фото: Ира Полярная

«Этот проект во всех смыслах уникальный. Во-первых, не так часто возникают спектакли, в которых актеры играют на разных языках. В драматическом театре язык всегда считался препятствием для осуществления международных проектов. В нашем спектакле немецкие и русские артисты будут играть на сцене вместе - на немецком и на русском, - - говорит Кирилл Серебренников. - Это уникальный проект еще и потому, что он является актом огромной поддержки нашего театра и меня лично немецким театральным сообществом и особенно Deutsche Theater Berlin. В течение многих лет они ждали возможности осуществить проект DECAMERONE дождавшись, решили пойти на уникальный шаг – приехать репетировать спектакль в Москву – так как режиссер невыездной. Это интересное приключение, надеюсь, оно закончится хорошо. А то, что всем нам вместе невероятно тепло и интересно в Гоголь-центре - это абсолютно точно».

Пьесу по мотивам «Декамерона» написал сам Серебренников. Фото: Ира Полярная

Премьера уникального совместного проекта Deutsches Theater и Гоголь-центра состоится в Берлине 8, 9 и 10 марта, российская премьера «Декамерона» пройдет в Гоголь-центре в конце июня.