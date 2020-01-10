Ретривер позабавил пользователей соцсетей, нырнув в ведро с водой

У животных есть чему поучиться, например, умению радоваться жизни. Для счастья братьям нашим меньшим нужно не так много: крыша над головой и любящий хозяин, вкусно поесть и весело поиграть. Главное, чтобы после игры было где освежиться, но даже этот вопрос можно успешно решить одним ведром с водой.

Для тех, кто не понял, как это сделать – инструкция от золотого ретривера. Короткий ролик записал хозяин собаки и выложил его в Сеть. Видео за несколько дней посмотрели более полумиллиона человек, многие признают, что подобный совет особенно актуален после затяжных новогодних каникул.

«Водаааа! Вот это я понимаю справился с жаждой», - шутят пользователи в Сети.

Видимо ретриверу хотелось так сильно пить, что он решил не церемониться и буквально нырнул в ведро с головой. Если бы емкость была побольше, то пес оказался там целиком, пишет Ридус.

«Вылитый я после долгой утренней пробежки», - комментируют ролик в соцсетях.

«Я с похмелья тоже так в воду ныряю. Иначе в себя не прийти», - делятся полезными лайфхаками россияне.