ВАДА подало в суд на Россию. Пока он идет, санкции не действуют

Всемирное антидопинговое агентство, наконец, подало документы в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS). ВАДА требует, чтобы Россия приняла наказание за нарушение допинговых правил, которое включает в себя запрет на выступление под национальным флагом на двух Олимпиадах, а так же на крупных соревнованиях масштаба чемпионатов мира. Разбираем главные вопросы по процессу.

Сколько будет длиться процесс?

Процесс может затянуться на полгода и возможно закончится только к старту Токио-2020. В ближайшие недели Спортивный арбитражный суд Лозанны должен выбрать троих судей, которые будут вести разбирательство. Одного из судей выбирает ВАДА, второго – российская сторона, третьего – председателя – назначает сам CAS.

Потом судьи будут знакомится с материалами дела. На это может уйти еще два-три месяца. Зачем начнется сам процесс с вызовом свидетелей, экспертов и т.д. Это еще несколько месяцев. В МОК надеются, что до Токио-2020 спор будет разрешен. Но стороны не исключают, что даже к старту Олимпийских игр (24 июля) вердикта еще не будет.

Что будет с российским флагом, прока процесс идет?

Пока CAS не вынес решения, санкции ВАДА против России не действуют. Об этом четко и недвусмысленно заявили в Международном олимпийском комитете. Сейчас, например, в Лозанне стартуют юношеские Олимпийские игры. На них российский спортсмены выступают под своим флагом.

Если решения не последует и до старта Токио-2020, то на ближайшую Олимпиаду Россия поедет со своим флагом. Но если потом CAS примет сторону ВАДА, то все равно придется пропустить две Олимпиады, и санкции продлятся до ОИ-2024 включительно, затронув само собой и Зимние игры-2022.

Что мы хотим оспорить в суде?

ВАДА собирается заставить РУСАДА принять наказание и отстранение. Формально спор идет между этими двумя организациями. Но в этом же процессе собирается принять участие Олимпийский комитет России (ОКР), как третье лицо.

ОКР не лезет в спор, виновато ли РУСАДА. Цель ОКР доказать, что ВАДА не имеет права лишать Россию флага на Олимпиаде, что нет у Всемирного антидопингового агентства таких полномочий. Видимо, для российской стороны именно эта часть спора наиболее принципиальна.

Можно ли будет оспорить решение CAS?

Над CAS есть только одна инстанция – Верховный суд Швейцарии. И теоретически вердикт можно оспорить там. Но юристы заявляют, что в Верховном суде можно оспорить не сам приговор, а только процесс, в результате которого он был принят. Грубо говоря, если одна из сторон уверена, что были нарушены ее права, не вызваны к примеру ключевые свидетели, не рассмотрены принципиальные доказательства, это и будет основанием для апелляции.

Кто будет защищать интересы России?

Разбирательство идет в Лозанне, и в таких крупных спорах стороны предпочитают нанимать швейцарских адвокатов. Интересы РУСАДА будет защищать швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer. Ее адвокаты успешно возвращали россиянам медали Сочи-2014, которых их лишало ВАДА.

Олимпийский комитет России будет представлять швейцарский юрист Клод Романи.

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