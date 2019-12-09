ВАДА казнило российский спорт

Исполком ВАДА принял решение отстранить Россию на 4 года от всех крупных международных соревнований, таких как Олимпиады и чемпионаты мира. Вердикт принять единогласно. Но это только первый тайм матча «ВАДА против России». Скоро будет второй – в Спортивном арбитражном суде. А потом как знать, может быть и дополнительное время.

Как это было?

На то, чтобы казнить российский спорт у ВАДА ушло чуть больше часа. 12 членов исполкома собрались в Лозанне в отеле «Савой», заслушали рекомендации комитета по соответствию, и тут же единогласно поставили жирный крест на российском спорте. Все из-за того, что Россия предоставила базу данных Московской антидопинговой лаборатории с изменениями.

Российская сторона утверждает, что коррективы в базу данных уже из Америки вносил доктор Родченков и сбежавшие вместе с ним в США его коллеги. ВАДА настаивает на том, что изменения делались в то время, когда база данных находилась под контролем Следственного комитета РФ. Так что иного решения ожидать и не стоило.

Чего нам теперь нельзя и что еще можно?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748624" frameborder="0"></iframe> Совфед о решении ВАДА по российским спортсменам.Комментарий Андрея Климова

Теперь российским спортсменам запрещено участвовать в Олимпийских играх 2020 и 2022 года. Согласно решению ВАДА, у наших атлетов будет шанс поехать на Олимпиаду, но без флага, без гимна и в нейтральном статусе. И каждому из них надо будет отдельно доказывать, что они не имеют никакого отношения к допингу.

Официальным же лицам Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета страны выход на Игры запрещен. И это еще не все: страна лишается права проводить крупные международные соревнования. Такие, например, как чемпионат мира по хоккею 2023 года и ряд других турниров.

И что дальше?

Но это еще не окончательное убийство: у российской стороны есть еще 21 день на то, чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS). Там и развернется второй тайм этого противостояния, и будет возможность взять реванш, хотя бы частично. А главное – вернуть российский флаг на Олимпиады.

Позиция российской стороны следующая: Олимпийский комитет России (ОКР) настаивает на том, что его-то никто не обвинял в нарушениях и не назначал ответственным за ту самую злополучную базу. А если ОКР не виноват, то как можно тогда лишить его российского флага на Олимпиадах? Это можно сделать только если исключить ОКР из МОК, как это было в Пхенчхане-2018, но сейчас исключать-то вроде как не за что.

Так что вторая часть этого сражения еще впереди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748622" frameborder="0"></iframe> ВАДА лишило Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как Родченков и его друзья врут западным СМИ. ВАДА такое не перепроверяет

«КП» рассказывает о «слабых местах» откровений в интервью беглого информатора (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Готов поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом»: стрелок Артем Черноусов о решении ВАДА отстранить Россию от соревнований

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 9 декабря все же решил на четыре года отстранить Россию от крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры (подробности)