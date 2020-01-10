Миллиард подарков и рекордная вовлеченность: как в Одноклассниках делились эмоциями в праздники

Встреча Нового 2020 года побила сразу несколько рекордов по вовлеченности пользователей благодаря набору вирусных активностей. За три дня с 30 декабря по 1 января в ОК было отправлено более 1 млрд поздравлений с помощью виртуальных подарков, пользователи посмотрели собственные персональные новогодние видеоролики 1,4 млрд раз и обменялись 500 млн стикеров в сообщениях.

Рекордный миллиард подарков

В канун Нового 2020 года и в новогоднюю ночь в ОК был установлен исторический рекорд по количеству отправленных виртуальных подарков к празднику.

За три дня 30, 31 декабря и 1 января пользователи подарили друг другу более 1 млрд подарков – в пять раз больше, чем в эти же даты в прошлом году. При этом выросло не только число подарков, но и размер уникальной аудитории отправителей и получателей: 31 декабря сервисом подарков воспользовались больше половины дневной российской аудитории ОК.

Лидером по количеству подарков среди российских регионов стала Москва. Жители столицы в эти три дня отправили более 120 млн подарков. На втором месте оказался Екатеринбург с 57 млн подарков, а замыкает тройку Краснодар, чьи жители отправили 52 млн подарков. При этом самым щедрым на виртуальные поздравления в ОК оказался житель Москвы, который в течение трех дней (30, 31 декабря и 1 января) отправил своим друзьям более 6000 подарков.

Пользователи ОК, которые всегда особенно эмоционально поздравляют своих близких во время больших праздников, в Новый год активнее всего отправляли друг другу подарки с изображением символа 2020 года – крысы, а также с Дедом Морозом и часами, отсчитывающими начало нового десятилетия.

Среди тех, кто указал страну проживания в профиле, более 70% подарков подарили жители России, на втором месте — украинцы (70 млн отправленных подарков). Жители Беларуси и Казахстана отправили друзьям 67 и 40,5 млн подарков соответственно.

Новогодние видео с поздравлением от нейросети ОК

В новогодние праздники особой популярностью в Одноклассниках пользовались созданные нейросетью ОК новогодние видео с мультипликационным поздравлением. Героем видео стал каждый пользователь, а также его друзья в образе новогодних персонажей: Деда Мороза и лесных зверушек. Этим видеороликами за новогодние праздники поделились 5,5 млн человек. А всего за праздники они собрали более 1,37 млрд просмотров.

Алгоритмы социальной сети автоматически определяли близких друзей пользователя на основе активности их взаимодействия друг с другом: написанных сообщений, оставленных комментариев, поставленных «Классов» к личным публикациям, фотографиям и видео. Затем нейросеть анализировала фотографии героев видеоролика из их фотоальбомов в ОК, выбирала самые красивые фото с лицами, автоматически кадрировала их и нативно помещала в видео в роли сказочных новогодних героев.

Ролики настолько понравились пользователям, что те, кто еще не успел получить его, спрашивали в комментариях и публикациях в соцсети, как им получить такое же новогоднее видео, а обладатели роликов писали сотни сообщений в службу поддержки со словами благодарности.

Благодаря тому что пользователи активно делились созданными нейросетью новогодними видеороликами, а технология распознавания лиц соцсети отмечала на нем друзей, каждый участник мультипликационного видеоролика получал множество реакций аудитории ОК. В результате в праздники в соцсети был установлен рекорд по количеству отметок «Класс!» – в пике за сутки пользователи ставили более 240 млн «классов».

Массовое общение и новогодние стикеры

Никогда ещё общение людей в ОК не было таким массовым. В новогодние каникулы 2020 года пользователи отправили в два раза больше сообщений друг другу, чем годом ранее.

Самым эмоциональным и популярным способом коммуникации в сообщениях стали стикеры. Если в Новый 2019 год 7,3 млн пользователей отправили друг другу в сообщениях 90,4 млн стикеров, то год спустя аудитория стикеров выросла в 3 раза – до 22,5 млн человек.

Вместе пользователи ОК поздравляли друг друга в шесть раз активнее и суммарно за все праздничные дни отправили 547 млн стикеров. Новогодние наборы стикеров, которые позволяют с помощью картинки выразить целую гамму эмоций в сообщениях, установили себе более 2,5 млн пользователей.

Новогодний фотоконкурс со звездами

В этом году новогодняя атмосфера началась раньше обычного. Фотолента стала активно наполняться фотографиями с новогодним контентом уже 23 декабря. Это произошло сразу после старта новогоднего приложения для фотоконкурса со звездами. Дима Билан, Регина Тодоренко, Елена Темникова, Жанна Бадоева, IOWA, Алексей Ягудин призывали пользователей загружать фотографии с новогодней тематикой.

Новогодним приложением для фотоконкурса воспользовалось 6 млн человек, а 250 тысяч пользователей загрузили как минимум одно фото. Всего в период с 23 по 30 декабря в приложение было загружено более 700 тыс. новогодних фотографий.