Владимир Путин - министру транспорта Евгению Дитриху: Когда у нас в Крым пойдут грузовые поезда? 1-го июля
В гостиничный комплекс "Мрия", что в нескольких километрах от Ялты, где в минувшую пятницу, во второй день своей командировки в Крым, Владимир Путин собрал совещание по самым важным вопросам жизни полуострова - примчалась львиная доля правительственных чиновников.
Причём, почти все - с пухлыми папками и дипломатами, набитыми бумагами. Что, похоже, должно было свидетельствовать и о ворохе новых проблем, которые предстоит решит в наступившем текущем - а, точнее, - строительном году.
Очень сосредоточенным (впрочем, как всегда) - выглядел вице-премьер Дмитрий Козак. А от него в этом плане не отставали и министры: транспорта - Евгений Дитрих, экономразвития - Максим Орешкин, сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев, здравоохранения - Вероника Скворцова, Минстроя и жилкомхоза - Владимир Якушев...
Плюс помощник Владимира Путина - Андрей Белоусов, полпред президента в Южном Федеральном округе Владимир Устинов. Москва многие годы - ещё со времён Юрия Лужкова - опекает Крым, поэтому место столичного градоначальника Сергея Собянина за рабочем столом крымского совещания - в непосредственной близости - было вполне законным.
А почему ваш корреспондент считает наступивший год в строительным? За эти два дня Владимир Путин побывал - кроме Ялты - в Севастополе, Симферополе, проехал по полуострову несколько сотен километров. (А за президентом мы, журналисты.) И всюду - стройки, стройки... Либо мосты сооружают, либо - разбитые дороги, заново и основательно - приводят в "прочный российский порядок" и, конечно же, возводятся здания - и жильё, и так называемый - соцкультбыт.
Но президента масштабы крымского преобразования не слишком впечатлили и не во всем устроили. (Подробнее о проблемах и недостатках - ниже.)
Хотя - в начале своего выступления Путин и отметил:
- За последние годы, конечно, мы сделали немало для раскрытия потенциала Крыма и Севастополя, для их интеграции в общее социальное, правовое, хозяйственное и гуманитарное пространство России. Важным, во многом определяющим фактором стало создание и расширение магистральной инфраструктуры. Понятно, что это самое основное, это фундамент, базис, без которого развиваться вообще невозможно...
Путин иногда заглядывал в свои тезисы, но эти цифры он привёл "без бумажки" - знал их на память:
- Уровень безработицы в Республике Крым сократился с 7,2% в 2015-м до 5,5% - к концу 2019 года. В Севастополе - с 8,3% до 4%. Это результат возобновления работы некоторых предприятий и их загрузки заказами, в том числе федеральных министерств и ведомств.
Промышленное производство увеличилось почти вдвое в Крыму и в два с половиной раза - в Севастополе
И ещё Президент привёл такие цифры:
- В 2019 году Крым посетили 7 миллионов 430 тысяч туристов, это на 9,3% больше, чем в 2018-м. Свыше половины из них - 57% - прибыли в Крым по Крымскому мосту.
Кто-то из участников совещания попытался было поаплодировать - цифра-то и правда рекордная. Но президент и тут быстро "перевёл стрелку" на другую, но тоже транспортную тему...
- Когда у нас в Крым пойдут грузовые поезда? - Путин посмотрел в сторону министра транспорта Евгения Дитриха.
- С 1-го июля, - без запинки отрапортовал министр.
- Путина ответ устроил, и он кивнул:
- Да.
...И все же большая часть заявлений и реплик Путина в этот день - после слов: "Но" и "В то же время" - касалась трудностей, с которыми каждый сталкиваются крымчане и севастопольцы...
Путин заявил, что с 1 июля начнется полноценное грузовое сообщение по Крымскому мосту.
ЧТО СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ О ПРОБЛЕМАХ ЖИТЕЛЕЙ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ
1. - Здравоохранение в Крыму - в плачевном состоянии, здесь - перекос в сторону платного здравоохранения, надо гарантировать жителям нормальное (а не за деньги. - А.Г.) медобслуживание. (Путин сказал, что ждёт предложений в этой сфере.)
2. «Нужно, чтобы уровень цен (на товары и услуги. - А.Г.) соответствовал уровню доходов жителей Севастополя и Крыма. Для этого органам власти надо работать в контакте с деловыми кругами. Развивать логистику, не допускать монополизма и поддерживать конкуренцию, открывать новые места для торговли. Я прошу делать это быстро, без всяких административных проволочек.
3. - Необходимо улучшать качество жизни в Крыму. Это самые простые, насущные вопросы, с которыми люди сталкиваются каждый день, по сути дела, в своей жизни - ремонт домов, реконструкция инженерных сетей, благоустройство придомовых территорий и общественных пространств, парков, скверов, набережных. (По словам Путина, речь идет не только о курортах, но и обо всех населенных пунктах.)
4. - Ещё нужно поработать (крымским чиновникам. - А.Г.) над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто и никогда не занимался...
Как открывали Крымский мост.Завершить стройку века за 27 месяцев - ✓ done
ИСТОЧНИК KP.RU