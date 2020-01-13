«Сочная булочка»: Настя Каменских свела поклонников с ума пышными формами в бикини

Потап и Настя Каменских, как и многие другие знаменитости, в новогодние праздники не отдыхали, а работали. И только когда отшумели корпоративы, супружеский дуэт отправился в заслуженный отпуск. Молодожены отдыхают в Мексике: в эту страну они приезжают уже не впервые. Белоснежные пляжи Канкуна давно полюбились паре, и все почти отпуски они предпочитают проводить именно здесь. Тем более, что экзотическая природа Мексики – отличный фон для красивых фото, которые так любит делать Настя. В Инстаграме певица поделилась несколькими снимками в бикини, которые она сделала на пляже.

На фото Настя позирует в ярко-салатовом бикини на фоне пальм и отеля, в котором они с Потапом остановились.

- Мы живем во Вселенной, которая наполняет энергией нас, а мы — наполняем ее. Ведь именно от мыслей и действий зависит ход нашей жизни и ее развитие вокруг нас. Дарите Вселенной и каждой ее частичке улыбку, добро, радость, наслаждение, позитивную энергию, - глубокомысленно подписала Каменских снимок, на котором она демонстрирует тонкую талию и красивую грудь.

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На другом снимке Настя повернулась спиной к объективу, похваставшись аппетитной «пятой точкой». «Попа как у Ким», - тут же вспомнили поклонники строчку из хита Каменских, и забросали певиц восторженными комментариями. «Сладкая булочка», «Шикарная», «Фигура такая, что сразу хочется съесть», «Красотка на миллион», «Настя, я от ваших форм с ума схожу», - пишут фолловеры.

Похоже, Потап совершенно не ревнив и не возражает против откровенных снимков, которыми то и дело делится в Инстаграме его жена. Музыкант отлично знает, что прекрасные формы Насти вносят немалый вклад в популярность их дуэта. А, значит, у музыкантов всегда будут поклонники, заказы и доход. Кроме того, когда твоя половинка – такая шикарная женщина, просто грех не похвастаться ее красотой!

К слову, в одном из интервью Потап поделился интимной подробностью их совместного быта. Оказывается, Настя ходит по квартире практически обнаженной. Она любит разгуливать по жилплощади в фартуке на голое тело, стоять в таком виде у плиты и готовить потрясающие блюда. Какие именно – Потап не сообщил. Сама же Настя признается, что просто обожает гречку и готова есть ее килограммами. Именно благодаря гречке Каменских в свое время радикально похудела. Артистка обрела желанную стройность, но при этом сохранила аппетитные формы.

Потап и Настя долго скрывали свои отношения, так как артист был женат на Ирине Горовой. В 2008 году она родила артисту сына Андрея. Потап разошелся с женой, но бывшие супруги продолжали работать вместе. Потап не решался на свадьбу с Настей, поскольку не был уверен, что сын поймет его. Лишь когда мальчику исполнилось 10 лет, и они поговорили по душам, Потап сделал Каменских предложение руки и сердца.

realpotap В Мексику Потап привез не только Настю, но и сына Андрея.

Судя по всему, у Насти сложились теплые отношения с мальчиком: в отпуск в Мексику Андрей отправился вместе с папой и его новой женой. В Инстаграме Потап опубликовал снимок с наследником: они с Андреем загорают вдвоем на пляже.