2020-01-13T13:43:30+03:00
Общество

От 2020-го россияне ждут коррупционных скандалов и громких отставок министров

Однако надеются, что не будет войны и крупной катастрофы
Роман ГОЛОВАНОВ
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Надежды на улучшения выразили 66% опрошенныхНадежды на улучшения выразили 66% опрошенныхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Наши люди думают, что наступивший год принесет больше положительного, чем ушедший 2019-й. Надежды на улучшения выразили 66% опрошенных. А 30% рассчитывают, что вряд ли что-то поменяется или явно год будет не хуже. Об этом говорят данные опроса «Левада-центра».

Социологи также узнали, какие прогнозы на 2020-й строят жители России. Вот какие ответы они получили:

Экономический кризис?

Да — 49%

Нет — 42%

Не знаю — 10%

Крупные техногенные катастрофы?

Да — 33%

Нет — 51%

Не знаю — 16%

Массовые эпидемии?

Да — 23%

Нет — 63%

Не знаю — 14

Громкие коррупционные скандалы и отставки министров?

Да — 66%

Нет — 24%

Не знаю — 10%

Государственный переворот?

Да- 13%

Нет — 77%

Не знаю — 10%

Массовые протесты?

Да — 45%

Нет — 47%

Не знаю — 8%

Вооруженный конфликт с соседней страной?

Да — 23%

Нет — 67%

Не знаю — 11%

Война с США и НАТО?

Да — 14%

Нет — 75%

Не знаю — 11%

МНЕНИЕ

- Люди думают, что по падению доходов, по состоянию дел в собственном кошельке уже хуже быть не может. От этого построили ожидания на улучшения в 2020-м, - сказал «КП» публицист Георгий Бовт. - Вот по отставке министров — выдают желаемое за действительное. Вряд ли наша власть пойдет на глобальные перестановки. Тектонические сдвиги никто в верхах не любит. Но все это характеризует состояние застоя. Усталость народа выражается через желание перемен. От этого и есть такие завышеные ожидания от наступившего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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