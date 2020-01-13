От 2020-го россияне ждут коррупционных скандалов и громких отставок министров
Наши люди думают, что наступивший год принесет больше положительного, чем ушедший 2019-й. Надежды на улучшения выразили 66% опрошенных. А 30% рассчитывают, что вряд ли что-то поменяется или явно год будет не хуже. Об этом говорят данные опроса «Левада-центра».
Социологи также узнали, какие прогнозы на 2020-й строят жители России. Вот какие ответы они получили:
Экономический кризис?
Да — 49%
Нет — 42%
Не знаю — 10%
Крупные техногенные катастрофы?
Да — 33%
Нет — 51%
Не знаю — 16%
Массовые эпидемии?
Да — 23%
Нет — 63%
Не знаю — 14
Громкие коррупционные скандалы и отставки министров?
Да — 66%
Нет — 24%
Не знаю — 10%
Государственный переворот?
Да- 13%
Нет — 77%
Не знаю — 10%
Массовые протесты?
Да — 45%
Нет — 47%
Не знаю — 8%
Вооруженный конфликт с соседней страной?
Да — 23%
Нет — 67%
Не знаю — 11%
Война с США и НАТО?
Да — 14%
Нет — 75%
Не знаю — 11%
МНЕНИЕ
- Люди думают, что по падению доходов, по состоянию дел в собственном кошельке уже хуже быть не может. От этого построили ожидания на улучшения в 2020-м, - сказал «КП» публицист Георгий Бовт. - Вот по отставке министров — выдают желаемое за действительное. Вряд ли наша власть пойдет на глобальные перестановки. Тектонические сдвиги никто в верхах не любит. Но все это характеризует состояние застоя. Усталость народа выражается через желание перемен. От этого и есть такие завышеные ожидания от наступившего года.
ИСТОЧНИК KP.RU