За эвакуатор теперь можно заплатить в приложении "Парковки Москвы"

Автомобилисты, которые уже успели обновить приложение "Парковки Москвы", глазам своим не поверили. В приложении теперь можно оплачивать перемещение и хранение машины на штрафстоянке. Раньше можно было только узнать, на какую штрафстонку увезли машину. Ноу-хау заработало с понедельника, 13 января, и доступно для владельцев всех видов смартфонов. Новая функция заработает после обновления.

- В приложении необходимо открыть раздел «Штрафы и эвакуации», после чего на экране отобразится информация о наличии или отсутствии у пользователя эвакуированных автомобилей. Далее следует выбрать нужный автомобиль и оплатить выставленный счет, по инструкции, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Московского паркинга.

Дополнительная регистрации не потребуется. Деньги автоматически спишутся с карты, ранее привязанной к приложению. Разработчики приложения уверяют: уже очень скоро в нем появятся новые функции.

Напомним, в 2019-м "Парковки Москвы" обновляли дважды. Летом у пользователей появилась возможность исправлять ошибки, допущенные во время оплаты парковки. Водитель до конца текущих суток могут изменить госномер автомобиля и номер парковочной зоны, а также продливать истекшую парковку. Осенью автомобилисты получили возможность оплачивать парковку на коммерческих капитальных паркингах через приложение.

ГОРЯЧИЙ ТЕЛЕФОН

По всем вопросам, связанным с парковочным пространством, можно обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по номеру: 8(495)539-54-54 либо 3210 (бесплатно с мобильных телефонов).