2020-01-13T13:22:02+03:00
Спорт

Что делают в январе Кокорин в Катаре, а Мамаев в Арабских Эмиратах

Футбольные клубы вышли из отпуска после зимней паузы
Сергей КИРИЛЛОВ
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Павел Мамаев (второй справа) на тренировке в Абу-ДабиПавел Мамаев (второй справа) на тренировке в Абу-ДабиФото: Twitter.com
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Два футболиста-драчуна, выпущенные осенью из колонии по УДО, окончательно влились в составы своих клубов. Официальный Твиттер «Зенита» сообщает, что Александр Кокорин прошел медицинский осмотр и отправился на сбор с основным составом команды в Катар. В Дохе питерцы пробудут с 13-25 января, где, возможно, проведут товарищеские матчи.

После возвращения в состав Кокорина линия нападения чемпиона России теперь выглядит следующим образом: Артем Дзюба, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Илья Воробьев.

А вот Павел Мамаев, который только осваивается в своем новом клубе «Ростов», улетел с командой на первый тренировочный сбор в Абу-Даби. Перед отлетом игроки прошли медицинский осмотр в одной из московских клиник и теперь настраиваются на финиш чемпионата.

Александр Кокорин прошел медицинский осмотр и отправился на сбор с основным составом команды в Катар Фото: Twitter.com

Александр Кокорин прошел медицинский осмотр и отправился на сбор с основным составом команды в КатарФото: Twitter.com

Напомним, что обе команды ведут борьбу за медали. Но если «Зенит» за 11 туров до окончания первенства уверенно лидирует (45 очков), то «Ростов» идет на третьем месте (34) в плотной группе преследователей. Обе команды открывают сезон 29 февраля: «Зенит» дома сыграет с «Локомотивом», а «Ростов» в гостях с «Ахматом».

Кокорин и Мамаев могут встретится на поле только в последнем туре чемпионата России, 17 мая, когда «Зенит» приедет в гости к «Ростову». Напомним, что последний раз они играли друг против друга 7 октября 2018 года в матче «Зенит» - «Краснодар» (2:1), после чего футболисты и загремели на нары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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