Сериал "Война миров": Марсиане атакуют Англию начала прошлого века

За "Войну миров" киношники и телевизионщики берутся с регулярностью, равносильной признанию в том, что нет в мировой фантастике формата ярче, привлекательнее и универсальнее. Как и другие классические литературные сюжеты (например, Монте-Кристо), предложенную Гербертом Уэллсом историю легко "вставить" в любую эпоху, что, с одной стороны, расширяет визуальные возможности авторов, а с другой, позволяет сэкономить. Именно в стремлении сэкономить на костюмах и декорациях Англии начала прошлого века обвиняли создателей "Войны миров", сделанной совместными усилиями Великобритании, США и Франции и появившейся на телеэкранах осенью 2019 года - действие в этом сериале разворачивалось в наши дни. Практически одновременно вышла в свет еще одна экранизация легендарного романа, созданная исключительно британцами - вот она-то как раз отправила зрителей в те годы, о которых писал Уэллс. Здесь вообще допущено намного меньше вольностей по отношению к литературному первоисточнику, нежели в вышеупомянутом интернациональном сериале или, скажем и, в "Войне миров" Стивена Спилберга с Томом Крузом в главной роли. Для зрителей, уставших от смелых интерпретаций, строгая экранизация классики наверняка станет приятной неожиданностью.

- Произведение Герберта Уэллса экранизировали много раз, но всегда переносили действие в современную Америку, - подтверждает режиссер Крэйг Вивейрос. - Наш фильм - первая адаптация, где изображается Лондон и окружающие графства в Эдвардианскую эпоху, то есть с 1901 до 1910 года.

- Эта версия «Войны миров» верна духу книги, но она также выглядит современной и полна сюрпризов, - считает сценарист Питер Харнесс. - В ней мы совместили научную фантастику, историческую драму и ужасы.

В список жанров, упомянутых сценаристом, стоит добавить и мелодраму, ведь в центре сюжета здесь находятся молодые Эми и Джордж, которые любят друг друга, но, увы, Джордж женат на другой. Из такой истории (легкая отсебятина, которой, конечно, у Уэллса не было) мог бы получиться неплохой мыльный сериал для дневного эфира на отечественном ТВ. Но в данном случае свои личные проблемы героям придется отложить после того, как к ним (а также к другим землянам) пожалуют в гости монстры с Марса.

Главные роли в этом мини-сериале исполнили Элинор Томлинсон и Рейф Сполл, также в фильме снимались Роберт Карлайл, Руперт Грейвз, Вуди Норман, Джонатан Арис и Сьюзен Вулдридж.

Первый канал, «Война миров», 18-19 января, 23.00