2020-01-13T19:36:26+03:00
Дом. Семья

Неравный бой: кот дал отпор трем койотам

Неравный поединок зафиксировали камеры видеонаблюдения [видео]
Елена АКИМОВА
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Кот дал отпор трем койотамКот дал отпор трем койотам
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Страшнее кошки зверя нет. Убедиться в этом можно, посмотрев видео, которое было записано в Лос-Анджелесе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали неравную схватку: три койота попытались напасть на кота и даже не могли предположить, что получат достойный отпор.

Все произошло около одного из домов. Домашний питомец по клички Макс завершал свою вечернюю прогулку. Кот часто выходил самостоятельно на улицу и всегда возвращался.

На этот раз привычная прогулка закончилась настоящими боевыми действиями. Во двор забрели три койота и набросились на черно-белого кота. Стоит отдать должное котейке, он не стал пасовать и кинулся в бой с незваными гостями.

По словам хозяйки дома Майи Гуррин, она случайно заметила возню во дворе и выглянула на улицу. Увидев, что ее любимец в беде, женщина бросилась на помощь, а вскоре к ней присоединились остальные домочадцы.

- Мы выбежали на улицу и накинулись на них, после чего они бросились врассыпную, — рассказывает женщина. После стычки хозяйка решила лишний раз не выпускать кота на улицу и держит его под присмотром. В планах домочадцев построить вольер Максу, чтоб он мог совершать свои привычные вечерние прогулки, пишет Ридус.

Кот дал отпор трем койотам.Битву смелого кота с койотами зафиксировала камера видеонаблюдения

ИСТОЧНИК KP.RU

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