2020-01-13T19:14:08+03:00
Политика

Медведев поздравил журналистов со старым Новым годом словами Чехова: «Чем новее год, тем обширнее плешь»

Премьер вручил премии правительства в области СМИ
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время церемонии вручения премии правительства РФ в области средств массовой информации за 2019 год. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время церемонии вручения премии правительства РФ в области средств массовой информации за 2019 год. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
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В День российской печати, который совпадает со старым Новым годом, Дмитрий Медведев традиционно вручает премии правительства в области СМИ. Премии в 10 номинациях, по 1 миллиону рублей каждая. Среди награжденных - журналист из Дагестана Аликбер Абдулгамидов, издатель русскоязычных СМИ в Австралии и Новой Зеландии Семен Пинчук, обозреватель «Российской газеты» Валерий Кичин, коллективы журналистов радиостанции «Вера» и газеты «Коммерсант», директор «Агенства социальной информации Елена Тополева-Солдунова, а также экс министр культуры, телеведущий Михаил Швыдкой (его наградили за персональный вклад в развитие СМИ).

- Никогда не верьте, когда говорят, что журналистика - это что-то дурное. За свою историю она доказала обратное, - обратился ко всем Швыдкой.

Лауреат премии правительства РФ в области средств массовой информации за 2019 год специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Лауреат премии правительства РФ в области средств массовой информации за 2019 год специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

- Михаил Ефимович - первый бывший министр, который говорит: «я с большим юмором отношусь к своей бывшей работе». Это пример для других министров, - заметил Медведев.

- Как поется в песне, «пусть закончится газ и запасы нефти, очень важно, чтоб у нас не кончались дети»! - веселила аудиторию гендиректор «АБВГДейка» Татьяна Черняева.

А получившая премию первый секретарь «Союза журналистов Москвы» Людмила Щербина рассказала, что в этом году в Москве откроют памятник журналистам, погибшим во время исполнения своих профессиональных обязанностей.

- Ключевое для журналиста качество измеряется не его принадлежностью к той или иной корпорации, структуре, отношению к государству, частному бизнесу, а простым, но очень емким словом - совесть, - заметил Медведев.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

А заодно нашел и нечто общее между кабмином и журналистами.

- Наверное, правительством люди чаще бывают недовольны, чем журналистами. Но журналистами тоже часто, - заметил премьер, а потом добавил, что задача журналистов - побуждать власти к действию.

Медведев признался, что не знаком с творчеством всех награждаемых им лауреатов (победителей определяет специальная комиссия). Например, сайт «Горький медиа», руководство которого получило премию, Медведев изучил только перед самим награждением. Премьера заинтересовали цитаты классиков о старом Новом годе. Особенно порадовала цитата из любимого им Чехова.

- Радоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год - такая же дрянь, как и старый, с той только разницей, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже. По-моему, при встрече Нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать, покушаться на самоубийство. Не надо забывать, что чем новее год, тем ближе смерть, тем обширнее плешь, извилистее морщины, старее жена, больше ребят и меньше денег, - процитировал Чехова премьер и пожелал всем веселого старого Нового года.

После этого в соседнем зале Медведев поднял с журналистами по бокалу шампанского.

- Всем всего доброго и Чехова не забывайте! - пожелал на прощанье премьер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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