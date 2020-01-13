Рейнджерс - Айлендерс 14 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ

В дерби двух команд Нью-Йорка, кажется, ясно все. У "Айлендерс" - более успешный сезон и они идут на 4 месте в Восточной конференции, а "Рейнджерс" только на 12 месте. Выяснить, кто же круче в городе, предстоит в серии из трех игр регулярного первенства, первая из который пройдет 13 января, в России же это будет уже 14 число. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс 14 января 2020.

Статистика личных встреч Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс 14 января 2020

309 раз команды играли между собой. 133 победы в основное время у "Рейнджерс", 129 - у "Айлендерс", 19 раз встречи завершались вничью, 10 раз побеждали в овертайме "рейнджеры", а 9 - "островитяне". А вот в серии буллитов 1 раз выиграли сегодняшние хозяева, а 8 - гости.

Прогнозы букмекеров на матч Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс 14 января 2020

Чуть больше шансов на успех у "Айлендерс".

Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс 14 января 2020

Фаворит поединка - гости из "Нью-Йорк Айлендерс".

Время начала матча Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс 14 января 2020

Матч Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс 14 января 2020 года стартует в 03:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс 14 января 2020

Прямую видеотрансляцию матча Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс можно посмотреть 14 января и он начнется в 03:00 по московскому времени на "Яндекс.Эфир".

Трансляция матча Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс 14 января 2020

Трансляция матча Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс 14 января 2020 года состоится в прямом эфире на "Яндекс.Эфир" с 03:00 по московскому времени.