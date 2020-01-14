Помните, как вы говорили: «Давай уже после праздников»? Так вот, настал час расплаты
Подхожу к автостоянке и глазам не верю: блондинка заливает масло в двигатель!
Подхожу ближе - нет, все в порядке: заливает в бачок омывателя…
* * *
У нас второе место по коррупции в мире, потому что мы дали взятку, чтобы не быть на первом.
* * *
Женщина не может жить без печальки...
Даже если у нее все хорошо, она обязательно придумает себе печальку...
А еще скандульку, плакульку и обижальку…
* * *
- Ира, а у тебя есть внутренний голос?
- Ну есть...
- И что он чаще всего тебе говорит?
- «Ира, промолчи!»
* * *
Муж - жене:
- Что за обед ты мне приготовила? Мяса почти нет!
- Да все правильно, вот смотри, я готовила по тетрадке с кулинарными рецептами моей бабушки!
- И что там написано?
- «Возьмите мяса на рубль».
* * *
- Лучший подарок - это впечатление!
- Меня очень впечатляют деньги…
* * *
Девушки, если парень в ближайшие дни будет звать вас на свидание, не ведитесь. Скорее всего, ему просто не с кем обсудить ситуацию в Иране.
* * *
- Я счастливый человек! Утром мне хочется на работу, а вечером - домой. И не важно, что у меня нет ни того, ни другого.
* * *
- Ну как прошло свидание?
- Во-первых, мы ходили в музей, а во-вторых, весь интим заключался в том, что его куртка висела поверх моей в гардеробе.
ИСТОЧНИК KP.RU