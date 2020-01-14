Помните, как вы говорили: «Давай уже после праздников»? Так вот, настал час расплаты

Подхожу к автостоянке и глазам не верю: блондинка заливает масло в двигатель!

Подхожу ближе - нет, все в порядке: заливает в бачок омывателя…

* * *

У нас второе место по коррупции в мире, потому что мы дали взятку, чтобы не быть на первом.

* * *

Женщина не может жить без печальки...

Даже если у нее все хорошо, она обязательно придумает себе печальку...

А еще скандульку, плакульку и обижальку…

* * *

- Ира, а у тебя есть внутренний голос?

- Ну есть...

- И что он чаще всего тебе говорит?

- «Ира, промолчи!»

* * *

Муж - жене:

- Что за обед ты мне приготовила? Мяса почти нет!

- Да все правильно, вот смотри, я готовила по тетрадке с кулинарными рецептами моей бабушки!

- И что там написано?

- «Возьмите мяса на рубль».

* * *

- Лучший подарок - это впечатление!

- Меня очень впечатляют деньги…

* * *

Девушки, если парень в ближайшие дни будет звать вас на свидание, не ведитесь. Скорее всего, ему просто не с кем обсудить ситуацию в Иране.

* * *

- Я счастливый человек! Утром мне хочется на работу, а вечером - домой. И не важно, что у меня нет ни того, ни другого.

* * *

- Ну как прошло свидание?

- Во-первых, мы ходили в музей, а во-вторых, весь интим заключался в том, что его куртка висела поверх моей в гардеробе.