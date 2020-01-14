Кудрин рассказал Путину про омертвление ресурсов

Встречу с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным Владимир Путин начал с поздравлений. Ключевому органу госконтроля исполнилось 25 лет.

- Она выполняет важнейшую функцию в системе государственной власти – контролирует государственные расходы, - подтвердил президент. - Мы с вами обсуждаем вопросы, которые являются вопросами большой государственной важности. Я очень рассчитываю, что Счетная палата будет даже несколько шире смотреть на проблемы, а именно будет заниматься еще и контролем над исполнением национальных проектов.

- Мы теперь не просто проверили, выдали замечания и забыли или просто дождались, когда эти замечания будут исполнены, - ответил Кудрин. - Мы определили стратегические темы, самые проблемные для страны, которыми занимаемся на протяжении одного-двух лет в течение нескольких проверок. Например, острая проблема – обеспечение жильем детей-сирот. Сегодня 170 тысяч детей-сирот не обеспечены жильем, уже имеющих на это право.

Глава Счетной палаты рассказал о проблеме незавершенного строительства, объем которого в стране растет.

- Это омертвление ресурсов, - заявил он. - Сейчас с правительством дорабатываем предложения по инвентаризациям и исправлению ситуации. Она уже стала меняться. То есть не просто выявить проблему, а дойти до ее решения или не просто наказать виновных.

Другим примером стала проблема вывоза сырого леса.

- Кругляк, да? - уточнил Путин.

- Кругляк. Мы проанализировали всю цепочку от вырубки до экспорта и выявили ряд проблем, в том числе в таможенных органах по порядку декларирования этого леса, - подтвердил Кудрин. - Эти нарушения мы отправили в правоохранительные органы. Сейчас обсуждаем вопрос введения в оборот земель, которые пустуют или по которым не разграничены права собственности.