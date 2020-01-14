В Грузии подрались из-за русских песен

Грузины - народ горячий и импульсивный. Особенно, когда вино льется рекой, со сцены звучат милые сердцу народные мотивы и вдруг в зале кто-то не очень патриотичный и очень хмельной требует от ансамбля забацать... ну, к примеру, «Владимирский централ». Словесный спор ценителей различных музыкальных жанров на повышенных тонах быстро перерастает в потасовку, а пьяная драка - в почти политический скандал. Которого на похмельное утро испугались и участники мордобоя, и хозяева заведения и несчастные музыканты.

Примерно так все и произошло во время рождественского застолья в ресторане престижной гостиницы «Leto» (не самое грузинское, к слову, название) в Зугдиди. Эта "эпическая" битва уже обросла слухами и поэтому до СМИ дошла в форме различных легенд, авторы которых путаются в показаниях. То ли недовольные посетители кинулись друг на друга, то ли на музыкантов, отказавшихся исполнять песни на русском языке. Менеджмент ресторана уверяет, что никакого конфликта не было вовсе, однако двое его участников были вполне официально оштрафованы за драку на вполне осязаемые 300 долларов.

И это тот случай, когда реакция на происшествие с русофобским подтекстом говорит о нем больше, чем само происшествие. После войны в 2008 году Саакашвили постарался выкорчевать все русское, что оставалось в Грузии. Начиная со школ и заканчивая тем самым ресторанным репертуаром. Причем официальных законов, запрещающих петь песни на русском (а как же «Сулико» или «Мои года - мое богатство»?), никто никогда не видел. Но в начале «десятых» за них реально штрафовали.

После бегства Саакашвили, в какой-то момент у Тбилиси проснулся здоровый прагматизм. Русские - это туристы, а туризм - это деньги. И в ресторанах появились меню на русском языке и музыканты, поющие хоть «Сулико», хоть «Владимирский централ». Проверял лично, из профессионального интереса. Летние антироссийские выступления в Тбилиси уже серьезно ударили по грузинской туристической индустрии. И засветить свое заведение в очередной русофобской выходке - явно не та реклама, о которой мечтают местные отельеры. Вот и попытались, протрезвев на утро, свести все к банальной «бытовухе».

- Гости были выпившие, и из-за неадекватного поведения служба нашей охраны оперативно заставила их покинуть территорию ресторана и гостиницы. Сообщение мы передали охранной полиции. Они отреагировали соответственно. Мне не известно, что потом было на улице. Это неправда, что они дрались с певцами. Программа уже была завершена и музыкантов на месте уже не было, - заверили в заведении.

Но осадочек, как говорится, остался.