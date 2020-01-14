Сергей Соловьев попал в отделение гнойной хирургии

Автор множества замечательных фильмов, среди которых «Асса», «Сто дней после детства, «Чужая Белая и Рябой» в последнее время часто болеет.

Вчера вечером Сергей Соловьев пожаловался на сильную боль в левой ноге. Не дожидаясь приезда скорой, режиссер отправился в одну из московских больниц, где ему сделали срочную операцию. Врачи диагностировали инфильтрат нижних конечностей. Иначе говоря, уплотнение, образовавшееся в тканях ноги из-за скопления крови и лимфы. Сергей Соловьев страдает диабетом, что осложняет ситуацию.

Сейчас он находится в палате отделения гнойной хирургии.

- У Сергея Александровича поднялась температура, - пояснил помощник режиссера. - В последнее время он интенсивно работал и подхватил где-то вирус. Начались насморк, кашель.

- С такими симптомами обычно не кладут в больницу…

- У него обострилась трофическая язва на ноге. Видно, попала инфекция. Понадобилось почистить рану, поэтому его оставили в больнице. Заодно полностью обследуют организм. Он не любит лежать в больнице, раздражается, когда туда попадает и просит сразу же выписать домой. Но несколько дней ему все-таки придется провести в лазарете.

Минувшей весной, Сергей Соловьев был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Когда в августе мы его поздравляли с юбилеем (Соловьеву исполнилось 75 лет), он тогда в шутку сказал: "Пожелайте мне физического здоровья . Потому что нравственного - до фига и от морального прямо распирает".

Мы желаем любимому режиссеру скорейшего выздоровления.