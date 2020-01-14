Три тысячи москвичей не могут продлить парковочное разрешение из-за сбоя в работе базы Росреестра

Первые сообщения о сбоях в выдаче резидентных парковочных разрешений появились еще в конце прошло года. В соцсетях москвичи жаловались, что с документами все в порядке, но в Московском паркинге их кормят лишь обещаниями. Мол, приходите завтра, а лучше послезавтра. Но тогда это были лишь единичные случаи. Настоящий бум с задержкой документов случился в январе. На сегодняшний день от сбоя пострадали три тысячи человек.

- Я подала заявку еще 23 декабря. Документы должны были подготовить за шесть дней. Но воз и ныне там, - пожаловалась "Комсомолке" Ольга, жительница улицы Охотный Ряд. - Мои соседи подавали обращения в этом году, и тоже ждут ответ. Куда девать машины не понятно. Днем цена за платную парковку у нашего дома 380 рублей за час.

Оказалось, что виной всему задержка ответов на запросы АМПП из Росреестра . Именно это ведовство подтверждает право собственности на жилье, без которого невозможно получить разрешение на бесплатную парковку. Тех, кто стал жертвой сбоя, в московском паркинге обещают не штрафовать.

- Соответствующее обращение в Росреестр мы отправили. С каждым штрафом по этой причине будем разбираться вручную. Мы всегда на стороне резидентов. Штрафы тем, кто не успел продлить резидентное разрешение из-за задержки Росреестра, не выставляются , - прокомментировали ситуации в пресс-службе Московского паркинга.

Автомобилистам советуют заранее подавать заявки на продление парковочных разрешений. По закону, сделать это можно за 60 дней до истечения действия текущего разрешения. Официально установленный срок оформления — 6 рабочих дней. На данный момент в Москве действует более 420 тысяч парковочных разрешений .