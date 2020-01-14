Потомки разорителей Москвы хотят праздновать

Похоже, закомплексованные особи из числа политиков стран-лимитрофов ходят парами и не исключено, что размножаются делением одного мозга на всех участников. Не успели в сети поиронизировать и посочувствовать личному психиатру одного из лидеров запрещенного в РФ крымско-татарского меджлиса Рефата Чубарова, который предложил широко отметить 450-летие сожжения Москвы в результате набега крымским ханом Девлет-Гиреем весной 1571 года, как аналогичный приступ случился в Литве. Депутат литовского парламента предложил масштабно отметить дату взятия Москвы в 1610 году, как он выразился, совместными польско-литовскими войсками, и отвел на праздничные торжества по этому поводу, которые стали бы «хорошим оправданием салютам», целых 10 дней.

- Этот год станет хорошей возможностью для Литвы и Польши отметить вступление республиканских войск в Москву 410 лет назад. Первого октября 1610 года московские ворота были открыты для польских и литовских войск. И 11 октября республиканские войска вошли в Кремль, заняли все стратегические объекты, военные склады и запретили москвичам носить оружие, заявил он и постарался подколоть официального представителя МИД РФ Марию Захарову, ранее удивившуюся тому, что Польша не хочет отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских оккупантов. - В то же время мы бы выражали свое разочарование тем, что Россия не хочет вместе отмечать эту важную дату, когда она наконец была освобождена от ига неграмотного дворянства.

Господин депутат, по всей видимости, забыл, чем закончилось сидение в Москве для поляков с литовцами, продлившееся около 2-х лет. Напомним, польско-литовское войско, сидя в осаде, не просто голодало и дошло до того, что гордая шляхта сожрала не только всех собак, кошек и крыс, но и даже пускали на питание своих менее удачливых сотоварищей. Случаи каннибализма подтверждены всеми историками, занимавшимися этим периодом.

Литовский парламентарий, как ни горько это констатировать российскому журналисту, историю своей страны знает даже не на «двойку», и, доведись ему сдавать экзамен по этому предмету даже в школе, получил бы не больше жирного «кола». Поляки с литовцами пришли не просто так в Москву в тот момент, что получил в истории наименовании Смутного времени. Фактически, по приглашению, так что не было ни штурма, ни взятия города, а, стало быть, и повода праздновать победу никакого нет. Во-первых, часть русского боярства хотела возвести на российский престол польского Владислава, и войско было введено «для сохранения порядка перед прибытием нового государя». Который, правда, так и не прибыл из-за того, что отказался креститься в православие. А во-вторых, русских, в том числе и казаков, в том войске было не меньше, чем поляков и литовцев.

Кстати, о какой республике речь? Или литовец имеет в виду «шляхетскую демократию» в Речи Посполитой? Еще одна двойка. Кстати, к моменту прихода войска в Москву никакой Литвы в качестве государства уже не существовало. И литовцами правил выбранный поляками на престол … Генрих Валуа.

Вот и вся история, грубо говоря. Один раз пришли по приглашения и по-хамски повели себя, будучи в гостях. Есть что праздновать? Господа, если бы Россия собралась праздновать каждый город, который она в своей истории взяла штурмом или освободила, честное слово, нам бы работать стало просто некогда - сплошные праздники наступили бы.

Злобные, но смешные. Право слово.