2020-01-17T19:48:16+03:00
Общество

Еще четыре завода по переработки мусора построят в Сибири

В Новосибирской области появятся 4 объекта по переработке ТКО Инициативы по реализации проектов поступили в адрес правительства региона уже от трех компаний
Анна ГЛАДКИХ
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4 объекта по переработке ТКО появятся в Новосибирской области4 объекта по переработке ТКО появятся в Новосибирской областиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Новосибирской области планируется создать 4 объекта по переработке твердых коммунальных отходов. Комплексы по обработке, хранению и обезвреживанию ТКО могут быть построены в Куйбышевском, Тогучинском, Татарском и Каргатском районах региона.

– В рамках территориальной системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Новосибирской области планируется создание концессионных объектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе, через механизм концессионных соглашений. Создание объектов, включающих комплекс по обработке, хранению и обезвреживанию ТКО, планируется на территории Тогучинского района, Куйбышевского и Татарского кластеров, объекта по обработке, хранению на территории Каргатского кластера, - сообщил в среду на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам регионального парламента министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Создание объектов будет осуществляться, в том числе, в рамках концессионных соглашений, которе сейчас находятся в стадии разработки. Инициативы по реализации таких проектов на территории Куйбышевского, Тогучинского и Татарского районов поступили в адрес правительства от трех компаний.

– Однако, на организацию объектов в Каргатском районе в настоящее время заявок нет, поэтому для того, чтобы реализовать территориальную схему, сейчас планируются средства на проектирование объекта за счет средств регионального бюджета, - отметил министр.

По результатам первого года работы регоператора по обращению с ТКО - компании «Экология-Новосибирск» - в настоящее время правительство располагает статистическими данными по объемам отходов, которые будут учтены при проектировании объектов переработки ТКО в обозначенных районах, с тем чтобы определить мощность переработки и хранения.

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