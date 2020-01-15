В новом фильме про Джеймса Бонда споет Билли Айлиш

Похоже, создатели бондианы делают ставку на свежую кровь. За последние годы знаменитая кинофраншиза основательно забронзовела и стала чересчур уж респектабельной - ни дать ни взять картина для состоявшихся, солидных граждан. Вероятно, для того, чтобы обратить на бондиану внимание молодежи, главную песню для 25-го фильма про британского шпиона заказали американской певице Билли Айлиш. Девушке едва исполнилось 18, а она уже собирает стадионы по всему миру. Включая, кстати, Москву: билеты на недавний концерт в России расхватали буквально за пару часов.

И Билли (русские фанаты ласково кличут ее Беляш за сингл «Bellyache») тоже поражена. «No Time To Die» («Не время умирать», так называется новая картина. - Авт.). Джеймс Бонд. И я пою главную песню. Чтоооо?», - написала она в своем инстаграме.

Новость подтвердил официальный твиттер Джеймса Бонда»: «Титульную песню представит Билли Айлиш. Билли написала эту песню вместе со своим братом Финнеасом и стала самым молодым артистом в истории, спевшим песню для картин о Джеймсе Бонде».

"Я без ума от того, что стану частью самой крутой франшизы из всех существующих. Это большая честь - записать песню для фильма-легенды. Я в шоке", - приводит тот же твиттер слова певицы.

Сама песня пока не обнародована.

billieeilish No Time To Die JAMES BOND. AND I AM SINGING THE THEME SONG. WHAAT

Билли Айлиш взорвала планету в марте 2019 года, выпустив свой первый студийный альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» («Когда мы засыпаем, куда мы отправляемся?»), с ходу укрепившись на первых строчках хит-парадов по всему миру. Особенно ее полюбили подростки. Девочка в мешковатой одежде, поющая то мрачные, то хулиганские, а иногда и лирические песни о любви стала выразителем сложной гаммы эмоций, которые испытывают тинейджеры. Билли Айлиш помогает им понять, принять и выразить себя. Вдобавок Билли нашла свое собственное, вполне революционное музыкальное звучание, что и определило ее оглушительный успех. Немаловажную роль в карьере сыграл ее брат: он написал дебютный сингл «Ocean Eyes» в 2015 году, после которого на его сестру впервые обратили внимание, он же стал ее продюсером. А ведь Финнеасу всего 22. Талантливая, в общем, семейка.

Российская премьера фильма «Не время умирать» назначена на 9 апреля этого года. В главной роли по-прежнему Дэниэл Крейг, а его главного антагониста сыграл Рами Малек (звезда «Богемской рапсодии»). Предыдущий фильм вышел в 2015 году и главную музыкальную тему там исполнил британский певец Сэм Смит.

Кстати, Билли занимает умы и российских кинематографистов. В недавнем "Вторжении" Федора Бондарчука песня Айлиш "I Love You" использована как тема для финальных титров.