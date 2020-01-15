2020-01-15T18:08:48+03:00
Общество

В Москве пройдут Рождественские образовательные чтения «Великая Победа: наследие и наследники»

В рамках форума Фонд «Соработничество» проводит мероприятия, посвященные грантовой программе «Православная инициатива»
Ксения БОГДАНОВА
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Рождественские чтения проводятся под почётным председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Фото: Сергей Савостьянов/ТАССРождественские чтения проводятся под почётным председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В Москве с 26 по 29 января пройдут XXVIII Международные Рождественские образовательные чтения «Великая Победа: наследие и наследники». Крупнейший церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения традиционно проводится в начале года и собирает более пяти тысяч участников. Рождественские чтения проводятся под почётным председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Организатором форума выступает Синодальный отдел религиозного образования и катехизации. В этом году чтения приурочены к знаменательному событию - 75-летию победы нашей страны в Великой отечественной войне.

В рамках чтений Исполнительная дирекция Координационного комитета по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви и Фонд «Соработничество» проводят серию мероприятий, посвященных грантовой программе «Православная инициатива». Конкурс «Православная инициатива» проводится с 2005 года, его главная цель - поощрить творческих людей и поддержать добрые и созидательные проекты, направленные на сохранение и укрепление культурно-нравственных традиций.

В программе мероприятий запланированы круглые столы и образовательные семинары по направлению «Взаимодействие Церкви с государственными и общественными институтами и СМИ». 28 января в конференц-зале Храма Христа Спасителя начнет свою работу секция «Эффективное сопровождение социального проекта». В ходе семинара «Финансовая отчетность грантового проекта. Разбор реальных практик» эксперты дадут рекомендации по подготовке финансовой отчетности при реализации грантовых заявок. Во время мастер-класса «Информационное сопровождение проекта. Советы экспертов и практиков» его участники разберут примеры наиболее успешных практик.

Работа продолжится 29 января: в этот день участники соберутся за круглым столом «Партнеры в социальном проектировании». Представители Церкви, общественности и СМИ обсудят, что делает общественный проект эффективным, в чем суть партнерских связей, и где церковным организациям искать светских партнеров.

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