2020-01-15T18:09:05+03:00
Политика

Политолог: Новая команда министров должна будет перезапустить нацпроекты

Директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев прокомментировал «КП» новость об отставке российского правительства
Игорь ЯКУНИН
Поделиться:
15 января 2020 года правительство Дмитрия Медведева объявило об отставке.15 января 2020 года правительство Дмитрия Медведева объявило об отставке.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

- Алексей Викторович, не прошло и трех часов после того, как президент выступил с посланием федеральному собранию — и он отправляет в отставку правительство

- Думаю, это не была заранее разыгранная и согласованная операция. Мне это решение кажется спонтанным.

- В чем вы видите причины отставки кабмина?

- Медведев до последнего сопротивлялся конституционной реформе. В том числе и публично. Дмитрий Анатольевич еще месяц назад выступал по поводу того, что это неправильная идея – расширять полномочия парламента в части назначения членов правительства. В данной ситуации это для него, возможно, довольно сильный удар.

- То есть отставка — не оттого, что президент в целом работой правительства был недоволен?

- Президент, хотя и в мягкой форме, озвучил претензии к уходящему правительству. И это косвенно подтверждает версию, что в решении об отставке была определенная логика.

Журналист, политолог Алексей Чадаев. Фото Елена Афонина/ТАСС

Журналист, политолог Алексей Чадаев. Фото Елена Афонина/ТАСС

- Как изменится правительство?

- Очевидно, что новая команда должна будет совершить перезапуск всего: от нацпроектов до социалки, которую придется строить с колес. Ведь в послании цифры большие обозначены, но они требуют соответствующих управленческих мощностей, которых сейчас нет.

- Кто может занять пост премьера?

- Не буду гадать.

Медведев заявил об отставке правительства.Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что российское правительство в полном составе подало в отставку

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Для реализации всего запланированного»: Путин отправил в отставку правительство

Дмитрий Медведев будет заместителем председателя Совета безопасности (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Отставка правительства Медведева»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Медицинский эксперт о послании президента: Важно, чтобы зарплаты лечащих врачей не плюсовали с заработками начальства
Новшества, которые озвучил глава государства, прокомментировал председатель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе Алексей Старченко
Новости 24
«Это очень важные решения»: губернатор Самарской области прокомментировал инициативу президента о выплатах за первого ребенка
"Я был в шоке": Топ-менеджер "Нафтогаза" рассказал о переговорах с Путиным
Кудрин озвучил стоимость предложенных Путиным мер в послании
Депутаты узнали об отставке правительства на заседании Совета Думы
Зеленский рассказал, когда доставят тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев
В Совфеде оценили предложенные президентом меры поддержки семей
Полпред президента в Думе: если все было подготовлено, формирование нового кабмина займёт немного времени
Киев намерен присоединиться к системе закупок НАТО
В Подмосковье водитель спас пилота аварийно приземлившегося вертолёта
Россияне получат возможность проверять турпутевки и туроператоров
Рубль упал на 20 копеек к доллару и евро после новости об отставке правительства РФ
Путин введет должность заместителя главы Совбеза и назначит на эту должность Медведева
Путин поблагодарил правительство за совместную работу
Песков: Сроки голосования по поправкам в Конституцию будут формализованы указом Путина
Зеленский сообщил о подготовке нового списка для обмена заключенными в Донбассе