Политолог: Новая команда министров должна будет перезапустить нацпроекты

- Алексей Викторович, не прошло и трех часов после того, как президент выступил с посланием федеральному собранию — и он отправляет в отставку правительство…

- Думаю, это не была заранее разыгранная и согласованная операция. Мне это решение кажется спонтанным.

- В чем вы видите причины отставки кабмина?

- Медведев до последнего сопротивлялся конституционной реформе. В том числе и публично. Дмитрий Анатольевич еще месяц назад выступал по поводу того, что это неправильная идея – расширять полномочия парламента в части назначения членов правительства. В данной ситуации это для него, возможно, довольно сильный удар.

- То есть отставка — не оттого, что президент в целом работой правительства был недоволен?

- Президент, хотя и в мягкой форме, озвучил претензии к уходящему правительству. И это косвенно подтверждает версию, что в решении об отставке была определенная логика.

Журналист, политолог Алексей Чадаев. Фото Елена Афонина/ТАСС

- Как изменится правительство?

- Очевидно, что новая команда должна будет совершить перезапуск всего: от нацпроектов до социалки, которую придется строить с колес. Ведь в послании цифры большие обозначены, но они требуют соответствующих управленческих мощностей, которых сейчас нет.

- Кто может занять пост премьера?

- Не буду гадать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754872" frameborder="0"></iframe> Медведев заявил об отставке правительства.Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что российское правительство в полном составе подало в отставку

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