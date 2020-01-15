Политолог: Новая команда министров должна будет перезапустить нацпроекты
- Алексей Викторович, не прошло и трех часов после того, как президент выступил с посланием федеральному собранию — и он отправляет в отставку правительство…
- Думаю, это не была заранее разыгранная и согласованная операция. Мне это решение кажется спонтанным.
- В чем вы видите причины отставки кабмина?
- Медведев до последнего сопротивлялся конституционной реформе. В том числе и публично. Дмитрий Анатольевич еще месяц назад выступал по поводу того, что это неправильная идея – расширять полномочия парламента в части назначения членов правительства. В данной ситуации это для него, возможно, довольно сильный удар.
- То есть отставка — не оттого, что президент в целом работой правительства был недоволен?
- Президент, хотя и в мягкой форме, озвучил претензии к уходящему правительству. И это косвенно подтверждает версию, что в решении об отставке была определенная логика.
Журналист, политолог Алексей Чадаев. Фото Елена Афонина/ТАСС
- Как изменится правительство?
- Очевидно, что новая команда должна будет совершить перезапуск всего: от нацпроектов до социалки, которую придется строить с колес. Ведь в послании цифры большие обозначены, но они требуют соответствующих управленческих мощностей, которых сейчас нет.
- Кто может занять пост премьера?
- Не буду гадать.
Медведев заявил об отставке правительства.Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что российское правительство в полном составе подало в отставку
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
«Для реализации всего запланированного»: Путин отправил в отставку правительство
Дмитрий Медведев будет заместителем председателя Совета безопасности (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Отставка правительства Медведева»