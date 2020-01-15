«Для реализации всего запланированного»: Путин отправил в отставку правительство

Через час после оглашения Послания Владимир Путин встретился с Дмитрием Медведевым. И как сообщил сайт Кремля, обсуждали «инициативы, озвученные главой государства в Послании, и вопросы, связанные с реализацией его положений». Но после этого началось неожиданное.

Президент и премьер отправились в Белый дом, где Путин сообщил членам правительства об отставке.

Правительство России уходит в отставку: прямая трансляция.Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку

- Вопросов очень много, и для успешной реализации всего того, что мы планировали раньше и того, что сейчас было предложено обществу, нам, конечно, нужно многое сделать, в том числе и организационно выстроить нашу работу, - сказал Путин.

- Был обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию. Когда они будут приняты, изменится не только ряд статей Конституции, но и в целом баланс исполнительной, законодательной и судебной власти, - добавил Медведев. - В этом контексте очевидно, что мы, как правительство, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку.

15 января 2020 г. Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Кремле. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин поблагодарил членов правительства за работу и пообещал обсудить дальнейшую работу с каждым из них.

- Хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не все, разумеется, получилось, но все никогда не получается в полном объеме, - сказал Путин. - Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся. Я встречусь с каждым из вас. Прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе.

Тут же стало известно, куда переходит с поста премьера Дмитрий Медведев.

- Дмитрий Анатольевич был президентом Российской Федерации, уже восемь лет он фактически возглавляет правительство, наверное, это самый длительный срок пребывания в должности в новейшей истории России, - заявил Путин. - Мы договорились, что есть ярко выраженный президентский блок, а есть правительственный блок. Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время - введу должность заместителя председателя Совета безопасности.