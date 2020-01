Научный факт: домашние кошки легко становятся людоедами

«Вот умру я, а кошки меня объедят» - есть такой страх, поверьте. И распространен он весьма сильно. Особенно среди пожилых и одиноких людей. Предубеждение? Отнюдь. Исследования, которые недавно провели американские биологи, наглядно продемонстрировали: кошмарные опасения отнюдь не беспочвенные.

Ученые не планировали изучать особенности кошачьего питания. Волею случая эксперименты организовались сами собой на территории так называемой «фермы тел» - полигона, созданного при Университета Колорадо Меса (Colorado Mesa University's Forensic Investigation Research Station) для изучения процессов разложения трупов. Трупы — невостребованные или, наоборот, завещанные владельцами, раскладывают там и сям, наблюдая что происходит с ним спустя то или иное время. Таких «ферм» - около десятка по всему миру. Результатами их исследований пользуются криминалисты и судмедэксперты.

Сначала на «колорадскую ферму» пробралась одна кошка - «полосатенькая», как ее назвали. Пробралась и стала обгладывать тело 70-летнего мужчины, выложенное на полигон 5 дней назад. Ученые заинтересовались — стали следить за кошкой посредством камер наблюдений, фиксируя особенности ее поведения.

Потом приблудился черный кот. И стал есть труп 79-летней женщины. Приходил ночами.

Сотрудники полигона прикрыли трупы сетками, чтобы кошки не могли до них добраться. И сильно удивились, что людоеды не переключились на другие тела из числа примерно 40 разложенных на полигоне, доступ к которым не был ограничен.

Спустя несколько дней прикрытые трупы снова открыли. Кошки удивили еще больше: они вернулись к тем телам, которые обгладывали прежде, проявив какую-то кошмарную привязанность.

В итоге, животные питались мертвой плотью примерно шесть недель. Каждая кошка нанесла не менее 12 визитов. Объели у тел ткани рук, ног, груди, живота. Падальщики — одно слово. А ведь кошки, особенно бродячие, — хищники. Они легко добывают еду в виде мышей и птичек.

Иллюстрация из научной публикации: черный кот поедает руку мертвой старушки.

Возможно, что у «полосатенькой» и у черного кота, приблудившихся к «ферме», оказался извращенный вкус.

- Кошки — весьма привередливы в еде. Если они находят нечто привлекательное, то обязательно возвращаются к этой пище. Эти слова Сары Гарсия (Sara Garcia), руководившей исследованиями, приводит газета The Washington Post, рассказывая о тошнотворных экспериментах. Сами же ученые сначала доложили их результаты на ежегодном собрании Американской академии криминалистических наук (71st Annual Scientific Meeting of the American Academy of Forensic Sciences), а потом опубликовали в специализированном журнале Journal of Forensic Sciences.

Считается, кошки начинают поедать трупы, сильно оголодав. Но имеется и не столь банальная гипотеза. Якобы в тех случаях, когда умирает хозяин или хозяйка, кошка может начать их глодать, чтобы привлечь к себе внимание. Или в попытках вернуть их к жизни. Такого мнения придерживается Микель Дельгадо (Mikel Delgado) — специалист по кошачьему поведению из Ветеринарной школы Университета Калифорнии (University of California at Davis School of Veterinary Medicine).

Кстати, кошкам не чужд и каннибализм. Съев хозяина, они могут приняться и друг за дружку. Такое, к примеру, произошло два года назад в поселке Амурский Омской области. Из 40 осиротевших кошек в живых осталась только одна. Остальных загрызли запертые в помещении собратья.