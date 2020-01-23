Россияне отказываются от пластиковых пакетов в пользу экомешков для покупок

Покупатели в больших российских городах все чаще стали ходить за покупками с авоськами и тканевыми сумками вместо пластиковых пакетов. По данным одного интернет-магазина, продажи таких товаров за прошлый год выросли в 2,5 раза, по сравнению с предыдущим. А в январе продажи этих товаров уже увеличились в 8 раз по сравнению с январем 2019 года.

Причиной называют интерес российских покупателей к товарам для экологичного образа жизни и тренд на бережное отношение к природе.

Также увеличивается популярность распространенных во времена Советского Союза многоразовых пакетов для хранения овощей, фруктов и орехов - 2,4 раза.

Помимо этого потребители чаще стали отказываться от одноразовых пластиковых трубочек в пользу бумажных, металлических или стеклянных соломинок. Продажи пластиковых изделий упали на 30% по сравнению с 2018-м, в то время как продажи многоразовых трубочек выросли в 2 раза.

Молодые родители чаще приобретают многоразовые подгузники, растет спрос на экологически безопасную бытовую химию.

В исследовании всего было проанализировано более 2 миллионов интернет-заказов за 2019 и начало 2020 года.

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