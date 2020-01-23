2020-01-23T19:27:37+03:00
Общество

Россияне отказываются от пластиковых пакетов в пользу экомешков для покупок

Причина - забота об экологии и своем здоровье
Анна ГЛАДКИХ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мешочки для фруктов и овощей предлагают использовать вместо полиэтиленовых пакетов. Фото: vk.com/@x5retailgroup-meshochkМешочки для фруктов и овощей предлагают использовать вместо полиэтиленовых пакетов. Фото: vk.com/@x5retailgroup-meshochk
Изменить размер текста:

Покупатели в больших российских городах все чаще стали ходить за покупками с авоськами и тканевыми сумками вместо пластиковых пакетов. По данным одного интернет-магазина, продажи таких товаров за прошлый год выросли в 2,5 раза, по сравнению с предыдущим. А в январе продажи этих товаров уже увеличились в 8 раз по сравнению с январем 2019 года.

Причиной называют интерес российских покупателей к товарам для экологичного образа жизни и тренд на бережное отношение к природе.

Также увеличивается популярность распространенных во времена Советского Союза многоразовых пакетов для хранения овощей, фруктов и орехов - 2,4 раза.

Помимо этого потребители чаще стали отказываться от одноразовых пластиковых трубочек в пользу бумажных, металлических или стеклянных соломинок. Продажи пластиковых изделий упали на 30% по сравнению с 2018-м, в то время как продажи многоразовых трубочек выросли в 2 раза.

Молодые родители чаще приобретают многоразовые подгузники, растет спрос на экологически безопасную бытовую химию.

В исследовании всего было проанализировано более 2 миллионов интернет-заказов за 2019 и начало 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В России многоразовые мешочки для фруктов и овощей запустила еще одна торговая сеть

Покупателям супермаркетов предлагают отказаться от одноразовых полиэтиленовых пакетов (подробнее...)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мужчина устроил стрельбу в бизнес-центре Армении
Костин сообщил о решении вопроса по списанию долгов ОПК
В израильском СМИ выступление Зеленского, просящегося в ЕС, назвали провалом
Получение номеров на автомобиль: теперь это можно сделать тремя способами
Мишустин назначил Александра Грибова замруководителя аппарата правительства
«Ближе, чем когда-либо»: Стрелки часов Судного показывают «100 секунд до Апокалипсиса»
В WADA сменился глава комитета по соответствию
В Турции доставщику еды грозит 18 лет тюрьмы за плевок в пиццу клиента
Китаянка с подозрением на коронавирус обманом пошла медицинский контроль в аэропорту Парижа
Путин рассказал, как семьи смогут получить пособие на детей от 3 до 7 лет
В Пекине из-за нового коронавируса закрыли Запретный город
Билль о Brexit обрел статус закона после подписания Королевой Елизаветой II
Макрон поддержал предложение Путина провести саммит пяти стран –основателей ООН
Захарова считает угрозы США преемнику Сулеймани вне закона
Два случая заражения коронавирусом выявлены во Вьетнаме
Кличко похвастался, что выучил слово, которое не смог выговорить на форуме в Давосе
Россиянин умер в бассейне на Бали
В любой точке мира, где это будет удобно коллегам: Путин предложил провести саммит "пятёрки"
Осужденная в России израильтянка не стала просить Путина о помиловании